NBA／見證鄧肯入主名人堂 波波維奇缺席馬刺比賽

馬刺隊今天和太陽隊的比賽，場邊卻不見老教頭波波維奇（Gregg Popovich），原來波波維奇為了出席昔日子弟兵鄧肯（Tim Duncan）入主名人堂的儀式，超過一年首度缺席「黑衫軍」比賽。

波波維奇和鄧肯的連結早從1997年就開始，當時馬刺用第一輪的選秀選了鄧肯，波波維奇還親自飛到鄧肯故鄉維爾京群島，從此譜出一段師徒超過20年的情誼。

今天鄧肯和已故的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、賈奈特（Kevin Garnett）和另外6人一起入主名人堂，波波維奇特別飛到康乃狄克州的安卡斯維爾，親自出席受新冠肺炎疫情延期舉行的名人堂儀式。

鄧肯今天致詞當然提到波波維奇，他讚老教頭非常傑出；台下的波波維奇這個月稍早前也曾提到，他現在仍會為鄧肯的故事讚嘆，一位來自小島的游泳選手，想游進奧運，最終卻因為籃球發光發熱，「這是很不可思議的故事，大家都很清楚這個故事，也是那麼的真實。這是我們所有人都很開心的事，吃晚餐時我們仍會和他敬酒，就像我們先前說的『謝謝你，鄧肯』。」

有趣的是，波波維奇上度缺席馬刺比賽是2020年3月4日，他因個人因素缺陣，當時就是由任「黑衫軍」助理教練的鄧肯執教；今天波波維奇再缺席，改由強森（Mitch Johnson）暫代馬刺總教練職務。

波波維奇出席這屆儀式還有另個充分理由，他是前火箭隊冠軍教頭湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）的擁護者，曾為湯加諾維奇抱不平，認為這位教頭長年被忽視，今天湯加諾維奇終於入主名人堂。