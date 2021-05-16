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NBA／賽季尾聲 搶季後賽賽程刺激

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
NBA季後賽資格要打到最後一天才能確定，更發生2分區都有8、9名並列，最終戰剛好捉對廝殺的巧合。（圖為湖人詹皇）(photo from 湖人臉書粉專)
NBA季後賽資格要打到最後一天才能確定，更發生2分區都有8、9名並列，最終戰剛好捉對廝殺的巧合。（圖為湖人詹皇）(photo from 湖人臉書粉專)

NBA賽季即將告終，搶季後賽戲碼確定到最後一天才能底定！今年季後賽規則中的後4隊打附加賽、搶2席，東區直接拿到季後賽席次的前6隊與附加賽的4隊參賽者都已出爐，但附加賽的排序未定，西區較混亂，拓荒者湖人爭第6席得到最終日才能確定。而且兩分區都出現前哨戰組合，第8、9名戰績並列，最終日賽程恰好是捉對廝殺，等同於提前開打附加賽。

爭奪前6種子

本季NBA採用的是季後賽附加賽模式，意即只有前6種子能直接鎖定季後賽席次，剩下的7到10種子必須參加附加賽，所以能進到季後賽區的球隊都不想摔到附加賽區，在16日打完後，所有球隊都剩最後一戰，西區得等到17日的最終日才能確定。

目前西區前5確定不用打附加賽，但由湖人與拓荒者的第6名之戰還是並列中，雙方最後一天的勝負，將決定誰會直取門票，誰得落到附加賽區，堪稱是天堂與地獄之隔。湖人目前正值四連勝的火熱狀態，最終戰將對決確定無緣季後賽的鵜鶘，利多更是鵜鶘主戰5好手都掛傷號，而拓荒者則得打高居第3名的金塊。至於東區前6與附加賽4隊都已經確定，只差種子排序。

附加賽前哨戰

除了待遇天差地遠的6、7種子，8、9種子的差距也不小。據《ESPN》報導，由於附加賽制是7、8名雙敗淘汰制，9、10名雙勝晉級制，在這個賽制下，第8與9名的優勢也差很多，前者能先與第7名對戰搶第7種子，即使落敗也還能與9、10名之戰的勝者搶老八。

而兩分區都出現最有趣的狀況，8、9種子戰績相同，且最終日賽程是相互碰頭。西區部分是勇士與灰熊並列第8名，最終戰恰好就是雙方對陣，東區則是黃蜂與巫師並列老八，同樣明天凌晨最終戰互打，換句話說，最終戰成為「附加賽前哨戰」，賽程安排非常恰巧，讓最終日相當刺激。

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拓荒者 湖人 鵜鶘

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