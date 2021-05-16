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NBA／聯盟擬改制 將加強取締強迫犯規等不自然投籃動作

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
NBA總裁席佛（Adam Silver） 歐新社
NBA總裁席佛（Adam Silver） 歐新社

《ESPN》權威記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，聯盟目前正面臨轉型，除了財政狀況的改制，也打算要減少球隊對裁判的抗議，以及加強取締不少球星為了強迫被犯規而養成的不自然投籃動作。

沃納羅斯基提到，由於疫情影響，本季的賽程排得相當緊湊，背靠背的賽事可能沒多久又要再經歷一次，使得球隊上下都感到相當疲倦，甚至有不少人情緒化了起來，教練和幾位年輕裁判間的嫌隙越來越大，也有球隊私底下上呈給了聯盟高層，表示聯盟中教練與球員對裁判的抗議與抱怨越來越多，擔心這會導致觀眾的流失，而聯盟在近日打算正視這個問題。

作者認為部分原因來自年輕裁判由於正處於疫情流行的非常時刻，沒有時間與場上球員建立起融洽的關係，也無法讓聯盟中的經驗者與球隊進行溝通，當然疲累導致脾氣暴躁的球員與教練也是原因之一。

籃網隊哈登（James Harden）製造犯規的技術一流。 美聯社
籃網隊哈登（James Harden）製造犯規的技術一流。 美聯社

另外NBA也打算對現行的規則進行改制，目前的規則對於進攻方受惠過大，導致近年場均得分不斷攀升，沃納羅斯基點名兩名聯盟優秀的「買犯手」——哈登（James Harden）與老鷹隊後衛楊恩（Trae Young），表示他們屢次利用不自然的投球動作強迫被犯規，這些動作可以帶來吹判，但往往也會引發外界質疑。

NBA總裁席佛（Adam Silver）近日向幾位籃球高層發表了演講，雖實際行動為何、聯盟新制等都尚未透露，但他明言：「我們目前處於轉型期，我們必須贏得更多觀眾。」似乎有意要為接下來的賽季帶來革命性的改變。

裁判 疫情

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