聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／聯盟擬改制 將加強取締強迫犯規等不自然投籃動作
《ESPN》權威記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，聯盟目前正面臨轉型，除了財政狀況的改制，也打算要減少球隊對裁判的抗議，以及加強取締不少球星為了強迫被犯規而養成的不自然投籃動作。
沃納羅斯基提到，由於疫情影響，本季的賽程排得相當緊湊，背靠背的賽事可能沒多久又要再經歷一次，使得球隊上下都感到相當疲倦，甚至有不少人情緒化了起來，教練和幾位年輕裁判間的嫌隙越來越大，也有球隊私底下上呈給了聯盟高層，表示聯盟中教練與球員對裁判的抗議與抱怨越來越多，擔心這會導致觀眾的流失，而聯盟在近日打算正視這個問題。
作者認為部分原因來自年輕裁判由於正處於疫情流行的非常時刻，沒有時間與場上球員建立起融洽的關係，也無法讓聯盟中的經驗者與球隊進行溝通，當然疲累導致脾氣暴躁的球員與教練也是原因之一。
另外NBA也打算對現行的規則進行改制，目前的規則對於進攻方受惠過大，導致近年場均得分不斷攀升，沃納羅斯基點名兩名聯盟優秀的「買犯手」——哈登（James Harden）與老鷹隊後衛楊恩（Trae Young），表示他們屢次利用不自然的投球動作強迫被犯規，這些動作可以帶來吹判，但往往也會引發外界質疑。
NBA總裁席佛（Adam Silver）近日向幾位籃球高層發表了演講，雖實際行動為何、聯盟新制等都尚未透露，但他明言：「我們目前處於轉型期，我們必須贏得更多觀眾。」似乎有意要為接下來的賽季帶來革命性的改變。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言