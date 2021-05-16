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NBA／公鹿全員出擊力壓熱火 保有爭東區第2機會

NBA台灣 / udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
公鹿挾著7人得分雙位數包括3人破20分的火力優勢，在主場以122比108擊敗熱火。路透
公鹿挾著7人得分雙位數包括3人破20分的火力優勢，在主場以122比108擊敗熱火。路透

在熱火少了巴特勒（Jimmy Butler）的情況下，全陣出賽的公鹿挾著7人得分雙位數包括3人破20分的火力優勢，在主場以122比108拿下3連勝，這也是公鹿最近14場比賽中的第11勝。

這一勝也讓公鹿仍保有爭取東區第2種子的機會。倘若例行賽最後一天籃網敗給騎士，公鹿則是擊敗公牛，公鹿將能攻上東區第2。至於熱火若能在最後一戰擊敗火箭，尼克則是敗給塞爾蒂克，熱火將可把名次提升到第5名。

兩隊曾在去年季後賽第二輪碰頭，當時熱火5戰擊潰東區龍頭公鹿，如今雙方還是有機會在首輪就狹路相逢。

哈勒戴（Jrue Holiday）拿到20分10助攻5籃板，根據媒體報導，哈勒戴因在出賽時間、出賽場次和場均籃板達到合約門檻，將可獲得76.5萬美元的激勵獎金。此外，如果他能入選防守陣容，將可有10萬美元獎金，球隊打進東區決賽有20萬美元獎金，奪下總冠軍則有100萬美元獎金。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得15分9籃板4助攻，米道頓（Khris Middleton）21分7籃板7助攻，洛培茲（Brook Lopez）18分，富比士（Bryn Forbes）21分。熱火陣中以納恩（Kendrick Nunn）的31分為最高。

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