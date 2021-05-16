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NBA／布萊恩進入名人堂 戴維斯：他的精神持續影響著我們

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis） 美聯社
湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis） 美聯社

美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）入駐儀式原定去年（2020）8月舉辦，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19疫情而延至今天進行。這次入駐名人堂的名人包括布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）與賈奈特（Kevin Garnett）3名前NBA球星在內的9人。但由於去年一起直升機墜機意外，讓布萊恩、他的女兒，及其他7人罹難。湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）感嘆：「布萊恩的精神持續影響著我們。」

在2019年從鵜鶘轉戰家鄉的洛杉磯，戴維斯坦言過去一直期盼布萊恩尚未退休時向他開口招募：「他沒有對我說出口，説『我希望跟你一起為湖人打球。』不過這是我夢寐以求的事。」

對於布萊恩對後世的影響，戴維斯秀出了他右腿上黑曼巴的刺青：「這是我致敬Kobe的方式，你可以從每個人腳上穿的鞋就略知一二，上面都是黑曼巴的標誌，他的人生、職業精神都持續影響著我們。」被問到最喜歡的Kobe時刻，他選擇了布萊恩一次肩膀脫臼後，再次回歸賽場的比賽，「那畫面真的很震撼，在現實根本不可能發生，但他做到了。」

布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也在今天的名人堂入駐儀式發表演說：「親愛的布萊恩，謝謝你竭盡所能，做一名最好的丈夫、最好的父親。謝謝你從未放棄我們。謝謝你所做的一切努力。」

洛杉磯 直升機 疫情 COVID-19 刺青 布萊恩

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