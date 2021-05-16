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NBA／布萊恩入名人堂 遺孀：他證明看衰他的人都錯了

中央社 / 春田市15日綜合外電報導
NBA湖人已故傳奇球星布萊恩今天正式入駐名人堂。美聯社
NBA湖人已故傳奇球星布萊恩今天正式入駐名人堂。美聯社

NBA湖人已故傳奇球星布萊恩今天正式入駐名人堂，遺孀凡妮莎發表感言時，稱布萊恩證明了，那些曾看衰他的人都錯了。

美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）入駐儀式原定去年8月舉辦，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延至今天進行。這次入駐名人堂的名人包括布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）與賈奈特（Kevin Garnett）3名前NBA球星在內的9人。

去年一起直升機墜機意外，讓手上握有5枚NBA冠軍戒指的布萊恩、他的女兒，及其他7人罹難。布萊恩過世時僅41歲，消息傳出時震驚體壇，也讓許多球迷為之心碎。

布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）17歲開始與他約會，今天她代表布萊恩接受這項榮耀，而站在她身旁的是布萊恩入駐名人堂儀式的引薦人喬丹（Michael Jordan）。

凡妮莎說：「親愛的布萊恩，謝謝你竭盡所能，做一名最好的丈夫、最好的父親。謝謝你從未放棄我們。謝謝你所做的一切努力。」

布萊恩直接從高中進到美國職籃NBA，開啟他璀璨的職業生涯，曾18次入選明星賽的布萊恩，兩度奪得總冠軍賽最有價值球員（MVP），贏得廣大球迷的崇拜。

布萊恩生涯共獲3萬3643分，在NBA史上排名第4，他視生涯5度獲選年度MVP的喬丹為偶像，而這兩名超級球星的生涯有幾年時間重疊。

凡妮莎說：「布萊恩會感謝所有幫助他，讓他有今天這般成就的人，其中也包括那些懷疑他、攻擊他、說他無法達成目標的那些人…到頭來，他證明了這些人都錯了。」她的這番言論，讓一旁的喬丹也忍不住露出一抹微笑。

布萊恩、鄧肯、賈奈特都於2016年高掛球鞋，2020年首次獲得入選資格就在投票後過關，確定在名人堂擁有一席之地。這3人生涯加起來共獲得11座NBA總冠軍、4次NBA例行賽最有價值球員（MVP）及48次入選明星賽。

這3人之外，4面奧運女籃金牌得主凱欽絲（TamikaCatchings）、1994與1995年率休士頓火箭連霸NBA冠軍的教頭湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）、大學男籃傳奇教練沙頓（Eddie Sutton）、大學女籃傳奇教練穆爾基（Kim Mulkey）及史蒂文斯（Barbara Stevens）也入駐名人堂。

除了上述8位，曾長期擔任國際籃球總會（FIBA）秘書長、2018年病逝的鮑曼（Patrick Baumann）也以貢獻者之姿進入名人堂。

布萊恩 NBA 名人堂

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