NBA／今日戰績表 詹姆斯與戴維斯聯手攻下52分湖人四連勝

在這堪稱是史上最星光熠熠的名人堂梯次，賈奈特（Kevin Garnett）可說是重要連結，他以高中生之姿跳級NBA，替布萊恩（Kobe Bryant）同樣以高中生身份隔年挑戰選秀鋪路，而其與鄧肯（Ti

2021-05-15 16:40