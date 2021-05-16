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NBA／今日戰績表 詹姆斯與戴維斯聯手攻下52分湖人四連勝
NBA今日戰績表
湖人 122:115 溜馬
公牛 91:105 籃網
黃蜂 109:118(OT) 尼克
塞爾蒂克 124:108 灰狼
太陽 140:103 馬刺
熱火 108:122 公鹿
NBA明日賽程
時間 客場 主場
01:00 塞爾蒂克 vs. 尼克
01:00 溜馬 vs. 暴龍
01:00 黃蜂 vs. 巫師
02:00 太陽 vs. 馬刺
03:30 灰熊 vs. 勇士(緯來體育台11:30延播）
07:00 火箭 vs. 老鷹
07:00 騎士 vs. 籃網(Eleven Sports 1)
07:00 魔術 vs. 76人
08:00 熱火 vs. 活塞
09:00 公鹿 vs. 公牛
09:00 獨行俠 vs. 灰狼
09:00 湖人 vs. 鵜鶘(緯來體育台、愛爾達體育1台）
09:00 快艇 vs. 雷霆
09:00 金塊 vs. 拓荒者
09:00 爵士 vs. 國王
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