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NBA／今日戰績表 詹姆斯與戴維斯聯手攻下52分湖人四連勝

聯合新聞網 / 整理
詹姆斯（右）與戴維斯聯手攻下52分。 法新社
詹姆斯（右）與戴維斯聯手攻下52分。 法新社

NBA今日戰績表

湖人 122:115 溜馬

公牛 91:105 籃網

黃蜂 109:118(OT) 尼克

塞爾蒂克 124:108 灰狼

太陽 140:103 馬刺

熱火 108:122 公鹿

NBA明日賽程

時間 客場 主場

01:00 塞爾蒂克 vs. 尼克

01:00 溜馬 vs. 暴龍

01:00 黃蜂 vs. 巫師

02:00 太陽 vs. 馬刺

03:30 灰熊 vs. 勇士(緯來體育台11:30延播）

07:00 火箭 vs. 老鷹

07:00 騎士 vs. 籃網(Eleven Sports 1)

07:00 魔術 vs. 76人

08:00 熱火 vs. 活塞

09:00 公鹿 vs. 公牛

09:00 獨行俠 vs. 灰狼

09:00 湖人 vs. 鵜鶘(緯來體育台、愛爾達體育1台）

09:00 快艇 vs. 雷霆

09:00 金塊 vs. 拓荒者

09:00 爵士 vs. 國王

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