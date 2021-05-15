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NBA／今日戰績表 巫師搶下附加賽門票東區10強出爐
NBA今日戰績表
騎士 105:120 巫師
金塊 104:91 活塞
魔術 97:122 76人
爵士 109:93 雷霆
國王 106:107 灰熊
暴龍 110:114 獨行俠
快艇 155:122 火箭
鵜鶘 122:125 勇士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
01:00 湖人 vs. 溜馬
01:00 公牛 vs. 籃網
01:00 黃蜂 vs. 尼克
02:00 塞爾蒂克 vs. 灰狼
02:00 太陽 vs. 馬刺
08:00 熱火 vs. 公鹿(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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