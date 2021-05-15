快訊

【確診縣市地圖】中部也爆出！本土暴增180例遍佈七縣市

交貨地點至少20處！彰化夫妻萬華賣葡萄 聚餐再傳兒女、媳婦釀6確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／今日戰績表 巫師搶下附加賽門票東區10強出爐

聯合新聞網 / 整理
衛少大三元率巫師搶下最後一張附加賽門票，東區10強全部出爐！ 美聯社
衛少大三元率巫師搶下最後一張附加賽門票，東區10強全部出爐！ 美聯社

NBA今日戰績表

騎士 105:120 巫師

金塊 104:91 活塞

魔術 97:122 76人

爵士 109:93 雷霆

國王 106:107 灰熊

暴龍 110:114 獨行俠

快艇 155:122 火箭

鵜鶘 122:125 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

01:00 湖人 vs. 溜馬

01:00 公牛 vs. 籃網

01:00 黃蜂 vs. 尼克

02:00 塞爾蒂克 vs. 灰狼

02:00 太陽 vs. 馬刺

08:00 熱火 vs. 公鹿(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

相關新聞

NBA／入選名人堂回顧生涯 賈奈特悔沒早點加入綠衫軍

在這堪稱是史上最星光熠熠的名人堂梯次，賈奈特（Kevin Garnett）可說是重要連結，他以高中生之姿跳級NBA，替布萊恩（Kobe Bryant）同樣以高中生身份隔年挑戰選秀鋪路，而其與鄧肯（Ti

NBA／名人堂舉辦橘夾克儀式 大女兒代已故布萊恩領受

籃球名人堂2020年入選儀式因疫情順延至今年5月，明天（16號）會正式由引薦者致詞開頭，讓每位入選者隨後發表簡短演講，而今日先舉辦了入選者穿上象徵榮耀橘夾克的典禮，大女兒也代表已故傳奇布萊恩（Kobe

NBA／鄧肯打板投籃寫傳奇 波總感嘆今已成為絕唱

隨布萊恩（Kobe Bryant）與賈奈特（Kevin Garnett）入選名人堂，鄧肯（Tim Duncan）輝煌籃球生涯之下，更襯托其樸實無華球風與個性之難得，而多年來任其經紀人的巴比（Lon B

NBA／塞爾蒂克不如預期 球評發聲齊抓戰犯

塞爾蒂克本季戰績不如預期，加上布朗（Jaylen Brown）手術提前宣告報銷，落入加賽的綠衫軍甚至有可能跌出季後賽行列，這也讓外界究責抓戰犯聲音四起，球評柏金斯（Kendrick Perkins）與

NBA／2001年來首次 76人輕取魔術奪東區龍頭

前場雖迎回當家中鋒安比德（Joel Embiid），東區龍頭76人卻被打得灰頭土臉，在熱火手上嚐到慘敗滋味，今天（15號）對魔術正好拿對方重建信心，在全員出擊情況下，終場以122比97大勝而歸，更搶下

NBA／衛少大三元拿下騎士 巫師確定獲得附加賽資格

巫師原先只要在最後3戰贏下任何1場，就可以確保晉級加賽，而在前場不敵老鷹後，今日（15號）拿騎士開刀順利完成任務，由衛斯特布魯克（Russell Westbrook）再奪大三元領軍，以120比105戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。