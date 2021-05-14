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WSBL／台元林文佑奪得分后 感謝蔡佩真喊話放心投

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

第16季WSBL年度個人獎項在今天出爐，得分后由台元女籃林文佑奪下，隊友蔡佩真則第十度贏得籃板后，至於助攻后為國泰女籃後衛黃凡珊生涯第7次獲獎，抄截后則由國泰後衛羅蘋以及台電女籃新人陳孟欣並列，台電另一名超級新人劉昕妤則抱走阻攻后。

一度成為球場逃兵的林文佑，上個賽季就以大躍進的表現奪下年度進步獎，而本賽季她更是打出生涯年，繳出平均17.6分的亮眼數據，其中三分球命中率更從3成5提升到4成39，靠著兇猛的外線火力搶下得分后。

台元總教練邱啟益愛之深責之切，期待林文佑能夠更上一層樓，他說：「這季讓她上場時間增加，就是希望培養她，她有展現企圖心，但更多時候反而要冷靜、思考。」

林文佑在季中時就曾直言，希望能夠爭取個人獎項，在拿下得分后後她也特別感謝教練邱啟益和老大姐蔡佩真，「關鍵在於邱哥跟球團都給我機會，邱哥總說看到空檔就要出手，要有信心，也很感謝隊友，特別是佩真姊，她都會說放心投，籃板她會顧。」

WSBL霸主國泰女籃這季例行賽保持全勝，獎項同樣不缺席，後場指揮官黃凡珊以平均5助攻，收下助攻后，而助攻排行榜前五名，其中有三位來自國泰，分別居次的林育庭（4.8次）以及並列第四的陳薇安（3.5次），還有後衛羅蘋以2.1抄截，跟陳孟欣共享抄截后座。

這季深受矚目的台電女籃狀元陳孟欣，除抄截后外，也以3.6助攻，排聯賽第三，上場時間平均27.1分鐘也是本季新人最多。隊友劉昕妤則以場均1.3阻攻贏得阻攻后，季前她期許每場得分之外，也渴望在防守端貢獻一臂之力。

邱啟益 劉昕妤

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