巴特勒重啟神級模式 熱火跳出傷兵漩渦再扮大黑馬
上賽季一路跌破外界眼鏡闖進總冠軍賽的邁阿密熱火，本季卻輪流遭遇傷兵潮，以及受疫情的健康協議影響，大半球季時間，主力輪值無法以完整陣容磨合。而時常缺角的陣容也導致熱火前半段戰績受到影響，打起來完全不像去年的東區冠軍的那支熱火。
球季前兩個月，熱火僅繳出7勝12敗，陣中隊魂巴特勒(Jimmy Butler)的缺陣也對球隊凝聚力大受打擊。熱火明星賽後以六成勝率拿下20勝，從二月創下6成67勝率起開始回神，接連的三至五月至今合併一共31勝19敗，勝率高達6成2。
巴特勒全方位表現 成凝聚整支球隊的關鍵
能將團隊整合在一起的關鍵因素，無疑是領袖巴特勒恢復正常出賽，各方面全能的表現，依然替球隊帶來各環節的幫助，特別在無形數據上的貢獻便是展現他的領導者價值。以巴特勒個人表現來說，扛起球隊的關鍵二月，他展現了球星價值，幫助球隊走出前半段賽季的泥淖，平均繳出了21.3分8.8籃板8.8助攻1.9抄截2.6失誤。
巴特勒過往個人強烈鮮明的特色不免被冠上難搞，獨裁的形象。但自從他轉到熱火之後，他維持一貫作風的刻苦訓練，對年輕隊友一樣有著期待與要求，且看待自己有著更加嚴格的原則。這一切的行事作風，在巴特勒率領年輕的熱火闖進總冠軍戰的一季完全令人改觀，且他的領袖魅力越來越使人信服。
且除了場上表現外，巴特勒的場外人氣也隨之水漲船高，接到許多代言邀約，讓他不僅在場上的價值化身頂級球星外，出了球場，巴特勒增加的商業活動也包裝起自己全身上下的價值，人氣與魅力更勝以往。
巴特勒三月以來，每個月的投籃命中率分別高達55.1%、51.9%、52.7%，平均得分23.5、22.5、19.4分。雖然以當家一哥的身份來說，他的得分火力並不多，但巴特勒最大的貢獻在於他總是冷靜的洞悉場上的一切變化，實質上扮演著熱火的組織、進攻發動機，且廣大的防守範圍與補防速度和抄截時機的判斷，更是構築起球隊外圍防守的核心。此外，他在關鍵時刻控制戰局的掌握度，那份強大的心理素質與處理球的細膩度，彰顯他在決勝期穩定軍心的價值，也是年輕的熱火最需要的隊魂，更勝他每晚需要得幾分來幫助球隊贏球。
上季東區冠軍要角 3位小將狀態回溫
熱火去年闖進總冠軍戰的要角，阿德巴約(Bam Adebayo)、赫洛(Tyler Herro)、羅賓森(Duncan Robinson)，也在近幾個月熱火戰績逆勢上漲的過程中漸漸找回手感，而幫助他們彼此建立起連結，去融入去年挑戰冠軍的那個氛圍的人，無疑就是領袖巴特勒。
即便熱火的團隊場均得分、籃板都排名聯盟倒數，但是團隊助攻就高居第九名，且史波史特拉(Erik Spoelstra)體系的鐵血防守依舊是他們尋求勝利的一貫信念，本紀場均失分控制在聯盟第五，相當出色。在巴特勒穿針引線的控場指揮中，熱火能打出漂亮的團隊防守與組織進攻，進而去激發周圍隊友的潛力。
年輕的射手赫洛，四月以來也終於走出低潮，招牌三分球命中率也從前四個月平均的32.5%，大幅拉抬到42.6%，總算是有點找回去年季後賽大放異彩的樣子。
至於阿德巴約也是擺脫先前傷勢搖擺不定的狀態，身手逐漸加溫到備戰季後賽的狀態。今年他與巴特勒或德拉基奇(Goran Dragic)搭配擋拆完，他能做的分球、進攻，甚至是高位策應，豐富有變化，且進攻效率提升與得分手段的進步，也能看出他汲取經驗後，顯得更加沉穩的表現。
日前熱火確定本季再次叩關季後賽，目前排名東區第五，且球隊的三連勝持續中，下一場對手將碰上東區頭號種子的七六人，這將是熱火分區季後賽前最嚴峻的試煉。
已開啟了神級季後賽模式的巴特勒，能否率領近況發燙的熱火再度於季後賽展現以下剋上的堅強戰力，相信本季一路逆勢克服各種不利因素，季後賽前終將團隊戰力整合至高檔的熱火，季後賽相當值得關注與期待。
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