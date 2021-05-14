柯瑞打出生涯顛峰 勇士展開奇蹟之旅

最近七戰6勝1敗，過去18戰13勝5敗，排名西區第八金州勇士確定取得季後賽附加賽資格。勇士後衛「咖哩」柯瑞四月分迄今場均37.3分、6.1籃板、4.6助攻，投籃命中率5成18，三分球命中率4成66，每場投進6.4個三分球。咖哩神蹟般表現已經說明一切：勇士有能力透過附加賽取得季後賽資格，創造另一個季後賽傳奇。

勇士最近兩戰先宰西區第一爵士，再逆轉西區第二太陽，爵士和太陽在防守端都對柯瑞展開提前全面「圍剿」，在中場logo附近就開始3夾、4包柯瑞，迫使柯瑞出手困難，傳球受阻，用身體和力量施壓，但還是擋不住勇士團隊發揮。

柯瑞(右2)的得分速度與破壞力太可怕，兩人包夾都常被他輕易破解，因此現在他要出手時，常常一堆人圍了上去。 美聯社

今年勇士上、下半季表現截然不同，咖哩上、下半季也有極大提升，但總體來看，勇士下半季高唱進行曲，挺進附加賽，很有機會再進季後賽，甚至上演低種子傳奇。

勇士能有這樣的轉變 最重的是三大關鍵

第一是防守

勇士禁區缺少大個子，每場比賽三分之二以上時間大都用一套場上身高200公分以下小個子陣容對戰，禁區最高就是198公分格林和201公分維金斯。但勇士今牛防守效率值高居聯盟第五，排名在勇士前四支最佳防守球隊是湖人、76人、爵士、尼克。

所有人都忽略勇士用小個子陣容，卻能打出聯盟排名前五防守效率，防守才是勇士拉升戰力，下半季勝多敗少，同時能夠在柯瑞每場比賽都陷入「圍剿」情況下，還能打出5成29勝率主因。

勇士禁區沒有長人真的是很冒險，爵士板凳克拉克森(右)看準這點，對勇士之戰狂投狂切硬拿下了41分，還好柯瑞也得到36分，勇士才驚險贏球。 美聯社

勇士現有陣容仍有很大漏洞，禁區缺少護框大個子，低位毫無牽制力，籃板球和對位身材都大輸，但靠著緊密輪轉協防，建立防守體系，有效控制比賽節奏，勇士依舊打出競爭力。

第二是咖哩

有了防守為底，咖哩的進攻、三分球、牽制力就能轉化出更多空間，為隊友創造禁區奇襲和滲透得分機會。咖哩四到五月分場均得分逾37，三分球命中率逾4成6，每場至少投進6.4個三分球，這一切都是在對手無限換防、包夾、圍剿下打出來的數據。

靠著咖哩手感和得分，勇士其他角色球員除了專注在防守、包夾、偷襲，也能透過咖哩吸引對手，創造更多出手空檔。爵士輸勇士就是栽在咖哩手裡，太陽被勇士完成16分逆轉勝，同樣是重兵過度圍剿咖哩，顧此失彼。

透過咖哩牽制和帶動，勇士第二得分點維金斯打出生涯最棒投籃命中率和出手效率，其他角色球員玩命防守、扮演快樂苦工，並且不斷得到空間突破禁區+命中空位投籃，勇士儘管多名主力傷停，包括湯普森、懷斯曼、烏布瑞、李、帕斯柯爾，但咖哩獨立帶隊支撐還是打出精采團隊和戰績。

威金斯(左)本季在勇士打了70場比賽，已經能適應柯瑞(右)的節奏，並開始享用有大量空檔的「柯瑞紅利」，5月份平均得分22.9分、投籃命中率高達51.6%。 美聯社

第三是總教練柯爾

勇士幾名毫不起眼角色球員，放在別隊根本進不了輪換，包括198公分前鋒安德森、193公分貝茲摩，190公分射手穆德、194公分射手普爾，都在勇士這套「半殘」陣容中發揮角色球員功能，融為一體成就團隊戰力。

柯爾用兵如神，充分挖掘板凳球員潛能，靠防守為角色球員一一定位，填補大量傷停陣容，居功厥偉。

柯爾深知「兵無常勢，水無常形」的道理，善用目前現有的人力，隨時能因敵變化而取勝，已進入用兵如神的境界。 美聯社

33歲咖哩照常理已經過了生涯顛峰，但今年下半季又打出生涯最「顛瘋」，不但登上聯盟得分王，三分球命中、單場連續30分+場次屢創紀錄，為今年球季增添觀戰話題和無數精采好球。

勇士正展開季後賽「奇蹟之旅」，咖哩帶隊會創造多大可能，每個人都很興奮。