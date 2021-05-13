NBA／得分王幾乎到手 柯瑞有「魔術數字」

巫師隊明星後衛比爾（Bradley Beal）和勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry） 的得分王之爭，成本季例行賽尾聲的一大話題，目前柯瑞以場均31.8分暫居龍頭，比爾以31.4分緊追，不過比爾最近受腿傷所苦，今天比賽也缺陣，若是巫師最後兩戰也不上場，得分王幾乎是柯瑞的囊中物。

在比爾最後兩戰都缺席的前提下，柯瑞奪得分王的「魔術數字」是42，代表兩場比賽場均只要拿21分，柯瑞就能繼2016年後再拿得分王。

單場21分，對本季狀況火熱的柯瑞不是難事，在本季出賽的62場比賽中，柯瑞只有10場得分不到21分，而在3月25日交易截止日前更只出現過1次。

比爾本季曾有103天在得分榜領先群雄，不過9日出戰溜馬雖轟下50分卻受傷，例行賽尾聲若趕得及復出，可能對柯瑞造成壓力，仍有機會問鼎生涯第一座得分王。