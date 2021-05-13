NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我！

台裔球星林書豪本季不為名利，加盟發展聯盟只為求一個重返NBA的機會，可惜至今仍未受任何一支球隊青睞，他近日接受《jeremylin.net》訪問，自信表示自己的實力屬於NBA這個舞台，「除非你是盲人，才會忽略我在場上做到的一切。」

林書豪在G聯盟繳出的數據不賴，得分甚至排在全聯盟第七，投籃命中率五成、三分球命中率也有四成以上水準，然而他卻是得分排行榜前11名中唯一未獲NBA合約的球員。

林書豪在訪問中難掩失落地表示：「我是得分排行榜中的第七名，助攻數也排在第四，我後面的人都有合約了，為何我還陷在這種局面？為何我還得對抗某些污名？」

但他也保持自信：「我已經展示過自己的能耐了，可能你沒看，可能你不想看，又或者你看了，但仍下意識或有意識地忽略我！」、「我不只是個頂尖球員，我仍屬於NBA這個舞台，我可以做到那些其他人辦不到的事。」

距離季後賽開打還剩10天，球員簽下後還需磨合期，現在來看林書豪今年的簽約機會確實不大，不過他也坦承，自己其實不排除重返亞洲打拚的機會。