NBA／烏布瑞、威斯曼兩人缺席 勇士勝率達七成
金州勇士季中一度差點從季後賽名單當中脫隊，季末近幾場又打出一波四連勝，昨天甚至擊敗西區第二的太陽，《The Athletic》記者川神（Tim Kawakami）指出，這恐怕要感謝陣中威斯曼（James Wiseman）與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的缺席。
勇士新秀威斯曼本季數據以菜鳥年來說相當不錯，身為選秀榜眼的他出賽39戰，場均貢獻11.5分5.8籃板0.9阻攻，但在4月時因右膝半月板撕裂，宣告賽季報銷。新同學烏布瑞開季也一度陷入低潮，但卻在季中強勢反彈，場均也有15.4分6.0籃板和1.3助攻，不過在4月底的一次出賽中因手腕韌帶撕裂和骨折便缺席至今。
川神表示，勇士在上述兩人缺席後，戰績是12勝5敗，面對西區強權的金塊、爵士和太陽甚至拿下了4勝0敗的不敗戰績。
Warriors are 12-5 since Wiseman and then Oubre went out, and are 4-0 vs. Denver (twice), Utah and Phoenix in that span.— Tim Kawakami (@timkawakami) May 12, 2021
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