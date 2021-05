NBA／烏布瑞、威斯曼兩人缺席 勇士勝率達七成

金州勇士季中一度差點從季後賽名單當中脫隊,季末近幾場又打出一波四連勝,昨天甚至擊敗西區第二的太陽,《The Athletic》記者川神(Tim Kawakami)指出,這恐怕要感謝陣中威斯曼(James Wiseman)與烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)的缺席。

勇士新秀威斯曼本季數據以菜鳥年來說相當不錯,身為選秀榜眼的他出賽39戰,場均貢獻11.5分5.8籃板0.9阻攻,但在4月時因右膝半月板撕裂,宣告賽季報銷。新同學烏布瑞開季也一度陷入低潮,但卻在季中強勢反彈,場均也有15.4分6.0籃板和1.3助攻,不過在4月底的一次出賽中因手腕韌帶撕裂和骨折便缺席至今。

川神表示,勇士在上述兩人缺席後,戰績是12勝5敗,面對西區強權的金塊、爵士和太陽甚至拿下了4勝0敗的不敗戰績。

Warriors are 12-5 since Wiseman and then Oubre went out, and are 4-0 vs. Denver (twice), Utah and Phoenix in that span.