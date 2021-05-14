NBA／今日戰績表 拓荒者里拉德41分仍一分差飲恨給太陽

上賽季一路跌破外界眼鏡闖進總冠軍賽的邁阿密熱火，本季卻輪流遭遇傷兵潮，以及受疫情的健康協議影響，大半球季時間，主力輪值無法以完整陣容磨合。而時常缺角的陣容也導致熱火前半段戰績受到影響，打起來完全不像去

2021-05-14 07:00