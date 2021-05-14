NBA／今日戰績表 拓荒者里拉德41分仍一分差飲恨給太陽
NBA今日戰績表
快艇 113:90 黃蜂
公鹿 142:133 溜馬
馬刺 98:102 尼克
魔術 93:116 老鷹
76人 94:106 熱火
國王 110:116 灰熊
暴龍 102:114 公牛
金塊 114:103 灰狼
拓荒者 117:118 太陽
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 騎士 vs. 巫師
08:00 金塊 vs. 活塞
08:00 魔術 vs. 76人
08:00 爵士 vs. 雷霆
09:00 國王 vs. 灰熊
09:00 暴龍 vs. 獨行俠
09:00 快艇 vs. 火箭
09:30 鵜鶘 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
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