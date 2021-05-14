快訊

柯文哲宣布：北市八大行業包括網咖今凌晨起暫停營業

直播／今本土+29...北市防疫再升級？柯文哲召開記者會說明

NBA／今日戰績表 拓荒者里拉德41分仍一分差飲恨給太陽

聯合新聞網 / 整理
里拉德(中)攻下41分仍飲恨給太陽隊。 法新社
里拉德(中)攻下41分仍飲恨給太陽隊。 法新社

NBA今日戰績表

快艇 113:90 黃蜂

公鹿 142:133 溜馬

馬刺 98:102 尼克

魔術 93:116 老鷹

76人 94:106 熱火

國王 110:116 灰熊

暴龍 102:114 公牛

金塊 114:103 灰狼

拓荒者 117:118 太陽

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 騎士 vs. 巫師

08:00 金塊 vs. 活塞

08:00 魔術 vs. 76人

08:00 爵士 vs. 雷霆

09:00 國王 vs. 灰熊

09:00 暴龍 vs. 獨行俠

09:00 快艇 vs. 火箭

09:30 鵜鶘 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

體育 火箭

相關新聞

NBA／里拉德猛轟41分作白工 布克致勝罰球率太陽逆轉

太陽與拓荒者都正在處於激烈的季後賽種子卡位戰，前者還有一絲機會追上爵士登頂西區，後者則與獨行俠要爭西區第5，今（14）日交手也殺得難分難解，最終布克（Devin Booker）展現大心臟，致勝罰球立功

NBA／近20戰主場奪18勝 波格丹諾維奇率老鷹拆穿魔術

老鷹今（14）日在主場迎戰來訪的魔術，老鷹全隊6人得分上雙，包含當家主控楊恩（Trae Young）攻下18分、卡佩拉（Clint Capela）繳出雙14的表現加上波格丹諾維奇（Bogdan Bog

NBA／巴克斯頂羅斯扮板凳暴徒 尼克克服17分落後拔馬刺

替補大將羅斯（Derrick Rose）今（14）日缺陣，板凳暴徒由異軍突起的巴克斯（Alec Burks）接任，此役豪取30分且16分集中末節，率隊以102比98拔馬刺。 馬刺本來第3節一度拿

柯瑞打出生涯顛峰 勇士展開奇蹟之旅

最近七戰6勝1敗，過去18戰13勝5敗，排名西區第八金州勇士確定取得季後賽附加賽資格。勇士後衛「咖哩」柯瑞四月分迄今場均37.3分、6.1籃板、4.6助攻，投籃命中率5成18，三分球命中率4成66，每

巴特勒重啟神級模式 熱火跳出傷兵漩渦再扮大黑馬

上賽季一路跌破外界眼鏡闖進總冠軍賽的邁阿密熱火，本季卻輪流遭遇傷兵潮，以及受疫情的健康協議影響，大半球季時間，主力輪值無法以完整陣容磨合。而時常缺角的陣容也導致熱火前半段戰績受到影響，打起來完全不像去

WSBL／台元林文佑奪得分后 感謝蔡佩真喊話放心投

第16季WSBL年度個人獎項在今天出爐，得分后由台元女籃林文佑奪下，隊友蔡佩真則第十度贏得籃板后，至於助攻后為國泰女籃後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。