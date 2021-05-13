NBA／麥凱倫評論柯瑞：他改變了籃球 卻也教壞了小孩

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季又迎來生涯另一個里程碑，貴為當代最強射手的他也是許多小球迷心目中的偶像，拓荒者後衛麥凱倫（C.J. McCollum）在Podcast節目中談及此事，他認為柯瑞對比賽的影響有好處也有壞處，可能會教壞小孩子。

麥凱倫語重心長地表示：「柯瑞改變了籃球，讓比賽變得更好，但某種層面卻有負面的影響，很多小孩子把他視為偶像，理所當然地模仿他的打球方式，但不是所有人都辦得到，柯瑞做的事對他們來說簡直是天方夜譚。」

拓荒者在季後賽曾三度面對柯瑞帶領的勇士，卻連一勝都拿不到，麥凱倫透露：「他就像是個巫師，你必須一直盯著他，但他還是能完成讓你覺得：『騙人的吧？』的Play。」

柯瑞本季每場平均能進5.3顆三分球，場均得分是全聯盟第一的31.8分，他從4月份開始火力大爆發，單月平均轟下37.3分，進入5月後火力不減，平均也拿下35.4分。