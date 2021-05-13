一封簡訊傳來3個字 竟讓里拉德和括荒者撥亂反正

在四月時，拓荒者隊還在NBA季後賽邊緣，一度在8場比賽中輸了7場，一哥里拉德在期間得分不過21.6分，命中率更是慘不忍睹的35%和32%（三分球）。累積了整季的身體傷痛和心理打擊，在四月份終於爆發出來。里拉德也說：「這是個詭異的賽季，不管是我周遭發生的事，或是我自己的健康狀況。有時候這些事情會把你拖垮。」

四月底時，里拉德曾在運動家網站的訪問中，承認本季是他生涯身體狀況最糟的一季。在一月對雷霆隊的比賽，他摔在籃球上，造成他的腹肌挫傷；接著在二月於紐約的比賽，他和一位尼克球員膝蓋對撞；五場比賽之後，他在奧克拉荷馬又傷了左膝；3月18號，水行俠亞當斯重手揮下，打傷了他的右手；接著一個禮拜之內，他又兩度和對手膝蓋對撞。好不容易勉強再撐了一個月，在4月20號對快艇一戰，他又撞傷了膝蓋。即使這樣，他整季還是只缺席了五場比賽。

里拉德(中)在本季的比賽中多次受傷，但他還是很少缺賽，而且在場上總是勇往直前，絕不退縮。 歐新社資料照片

不過這樣拖死狗的里拉德不是以往的絕殺之王，他在場上的殺氣會輕易地被對手封印，他的切入不再犀利，他的跳投缺少能量和高度。在四月底的五連敗尾聲，和灰熊隊二連戰的第二場，拓荒者以111比114落後，里拉德切入後，遭遇三位灰熊防守者聯手攔阻，他的上籃被火鍋封出界外。當球賽最後關頭，拓荒者落後五分，里拉德投了一記三分，卻是個大麵包。拓荒者在本季開始時，在所謂的『離合器比賽（clutch game）』（NBA對此的定義是：在比賽的最後五分鐘，雙方差距在五分之內）是雄霸所有球隊的21勝7敗，在那陣的五連敗中，拓荒者有四場比賽在最後一分鐘時，落後在三分之內，但里拉德的逆轉魔法卻都失靈。這四戰中，里拉德第四節的命中率只有27.5%（8-29），三分球更是17投4中。所以呢？這四場他們分別輸一分、一分、兩分、七分。

除了身體狀況外，里拉德也經歷了人生最痛。在短短的十八個月內，他送走了六個至親好友。先是在去年五月，他的表哥，也是他的私人廚師，在他波特蘭的家中突然過世，而里拉德是第一個發現他屍體的人。接著是一個阿姨癌症過世，一個家族好友因新冠肺炎而走。今年一月，在他女友生下雙胞胎後幾天，他的表弟在家鄉奧克蘭遭人槍殺。二月底，在對湖人賽前一天，他又得知另一個噩耗，他一個極親近的表哥和一個親如家人的好友，也遭到槍殺。他一度考慮不要上場，但他最後還是打完整場，得到全場最高的35分。他說他的家人是他堅持要回球場的主因：「我知道這對我們家來說，這是個正面而有意義的舉動。我們家人的快樂，就是能夠緊密團結，持續奮鬥下去。」

福無雙至，禍不單行。里拉德本季帶傷上陣打得非常疲累不堪之際，他的親友也接連遇上事故，讓他身心倍受打擊。 2020-21 Panini Hoops 球員卡

里拉德不是個會找藉口的人。「當你上場時，你就自己負責。我真的就是打得不夠好。」里拉德除了反躬自省，他還有另一個敦促他的動力。在這段低潮期，他每場比賽賽後，都會收到一封簡訊，裡面除了他的比賽片段外，還有三個大寫的英文字：NGE。這三個字是『Not Good Enough』的縮寫，而這些簡訊，都來自他的大學助理教練貝克能（Phil Beckner）。

里拉德在高中時並不受人矚目，沒有籃球名校想網羅他，他只能去名不見經傳的猶他州韋伯州大，就是在這邊，貝克能把里拉德的潛能完全逼出，也讓里拉德百分之百信任貝克能，不管球場上或球場下。現在貝克能是許多NBA球員的私人教練，但里拉德是他的第一個客戶，也是關係最密切的一個。他們不只一起練習場上的動作，也會看影片，找出每一次投籃、每一次失誤和每一次防守閃失的原因。貝克能說：「（里拉德）夠堅強，也夠有自信，才會讓我這樣挑戰他。」

里拉德不是那種只想聽奉承話的超級巨星，「他之所以能成為一個球星，很大的原因在於他身邊有很多誠實的朋友，讓他腳踏實地，」貝克能這樣說他的巨星客戶，「他不畏懼聽真話，或是面對質疑。」

里拉德大學唸的韋伯州大並非籃球名校，但他後能來成為NBA球星，與教練貝克能的協助有很大的關係。 2018-19 Panini 球員卡

在這些NGE的簡訊後，里拉德開始止跌回升，接下來的九場比賽，拓荒者隊贏了八場，里拉德每場可以得30.1分，7.9次助攻，命中率是極高效率的52.5%，三分球也回復到37.1%的水準。到台灣時間星期三，拓荒者已經爬升至西區第五名，而且和第六的獨行俠和第七的湖人對比，拓荒者都擁有tiebreak的優勢。

也許你要說，又不是里拉德一人回神，就讓拓荒者起死回生，還有諾基奇的防守、麥考倫的輔助和新同學鮑爾增加的板凳深度，但不要忘記，這幾年來，每當拓荒者深陷麻煩時，都是里拉德出來擔任救世主。還記得2014年季後賽，里拉德在0.9秒時的致勝三分，氣走哈登和火箭嗎？還有2019年的季後賽，那記37呎長的特大號三分，送走雷霆和威少？還有辛苦掙扎的2016/17球季，三月前拓荒者一度在五成勝率以下11場，眼看無緣季後賽，卻在三月一波里拉德平均30.4分的高潮，12場中贏了10場，然後在例行賽倒數第三戰，他狂砍當時隊史紀錄的59分，打敗爵士，也讓季後賽魔術數字減為M1。當然還有去年在NBA泡泡中，他的MVP級演出。當時拓荒者也是在季後賽邊緣，每場比賽都當成殊死戰在打，在那八場比賽中，拓荒者贏了6場，里拉德的平均是破表的37.6分，才得以打最後一戰定生死的附加賽。而最後三場輸不得的比賽，拓荒者加起來只贏7分，里拉德的得分分別是51、61和42分。

簡單的三個字，NGE，讓拓荒者的賽季翻轉，準備連續第九季打季後賽。里拉德的成熟和自信，讓他像唐太宗一樣，能聽得下魏徵的建言。貝克能說：「很難想像里拉德身為一個當今全球前五大籃球高手，能夠讓他一個小私人教練去質疑他、挑戰他。要告訴他，你NGE，得要再拼，而他夠有信心，能回答：『你說的沒錯，我會的。』，這說明了他為何是強中之強。」

可能我們都需要有個人來告訴我們，我們還NGE。