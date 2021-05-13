隱身三巨頭星光之下 哈里斯撐起籃網半邊天

本季球星雲集的籃網，無疑是艘宇宙級的星光戰艦，但也意外地成為各路傷兵的大本營。雖然號稱有三巨頭，其實這三人只合體打了7場比賽。在球星不斷投靠又一再受傷，甚至還有人被迫季中退休的情況下，迄今總教練奈許（Steve Nash）已經被逼得更換了35套不同的先發陣容，而有意思的是，其中只有3套先發名單看不到哈里斯（Joe Harris）的名字。

由此看來，星度不高的哈里斯是總教練在調度上不動如山的基本盤。原因除了他身體始終保持健康，得分表現也十分穩定之外，主要還是因為他三分射手的定位清楚，角色作用十分明顯。本季籃網共有高達27名球員有出賽紀錄，在人員來來去去之間，健康、穩定又好用的哈里斯就成了難以撼動的中流砥柱。

從數據來看更清楚，哈里斯目前是籃網三巨頭之外得分最高的攻擊手（場均14.1分），更是全隊三分命中率最高（.478），命中次數最多（3.1次）的外線射手。只要三巨頭之中有人因傷出缺，哈里斯在隊上就是坐三望二的得分主力。

籃網三巨頭頻頻缺賽，哈里斯總是能適時補上，在攻守兩端與任何隊友都能配合，是被忽視的關鍵球員。 歐新社資料照片

這一季到目前為止，哈里斯是全隊唯一全勤出賽的球員，68場球之中只有四場打替補，不只先發場次全隊最多，他的總出賽時間更是衝上全隊第一（2,108分鐘），比起分居二、三名的厄文（Kyrie Irving）及格林（Jeff Green）多出了300分鐘。

從另一個角度來看，哈里斯本季可說是展現出了像變色龍一般的適應能力，順利融入場上的各種變化：無論是輔佐不同的大牌球星，還是搭配各種隊友的排列組合，或是轉換不同的鋒衛位置，以及配合總教練在場上的各項戰術指令，哈里斯都能使命必達。

除了比他的明星隊友們更加耐打之外，哈里斯還有一個特色，就是他相對純正的籃網血統。歷經不斷交易的大換血之後，籃網自己培養起來的主力幾乎已全數出清。哈里斯在籃網打了五年，在目前能夠出賽的主力球員當中，就屬哈里斯是最資深的「籃網人」。除了因傷本季報銷的丁威迪（Spencer Dinwiddie）之外，哈里斯是唯一曾在籃網和林書豪搭檔打過一季的球員，那也是他來到籃網的第一年（2016-17球季）。

說到這一點，哈里斯的成長過程也算是醜小鴨變天鵝，從當年沒人要的球員，而今變身成千萬年薪的射手。

哈里斯(中)的NBA生涯前兩季都在騎士跑龍套，直到他轉戰籃網之後，才因為許多因素意外獲得重用，也開始了他的籃球春天。 歐新社資料照片

哈里斯是在2014年被騎士以33順位選進，那時的騎士剛好也是三巨頭架構，但在詹姆斯（LeBron James）、厄文和勒夫（Kevin Love）的主導之下，他這個二輪新秀沒什麼發揮的空間，下半季就被球隊丟去發展聯盟打球。即使生涯第一年就有機會打總冠軍戰，但純粹是個龍套角色，騎士那年也輸給勇士，哈里斯沒能撈到冠軍戒。第二年沒多久就因為開刀而球季報銷，在哈里斯接受手術不到一週，騎士就決定把他交易到魔術去換選秀權，而魔術也完全沒有留他的意思，隨即就把他釋出。

生涯看似就此結束的哈里斯，在傷癒之後才和籃網簽約，從頭打起。剛好那時籃網也以新秀養成為方針，讓哈里斯有出賽的空間，而他的成績才開始有所改善，不料下半季又因左肩傷勢而提前報銷。後來哈里斯總算走出傷病，在籃網第二年的得分數據就從個位數提升到雙位數，並且逐漸成為球隊的三分射手，因此獲得球隊續簽兩年合約。在2018-19球季，哈里斯更創下當年聯盟最高的三分命中率（.474），從此讓他晉身聯盟頂尖射手之列。

去年籃網用四年七千五百萬的代價留下哈里斯的時候，一度被外界視為溢價合約。年初哈登（James Harden）的交易案之中，球隊選擇保住哈里斯，卻沒留下潛力長人艾倫（Jarrett Allen）和主力勒佛特（Caris LeVert），也被專家認為是失策之舉，因為哈里斯上一季的三分命中率大幅下滑（.424），這一季能不能復活還不知道。

結果，哈里斯用數據重新證明自己的價值，這一季的三分命中率又再度領先全聯盟所有射手（.478），也因為他在比賽時間及三分線上的穩定輸出，讓總教練奈許在場上能夠有一個佈建的重點。在滿手王牌，卻又常常打不出去的窘境之中，哈里斯的存在確實給了奈許亟需的調度空間及安定感。

籃網在季初為了換到哈登(右)，寧可送出兩大主將艾倫和勒佛特，而不願意動到哈里斯，從目前的狀況來看，這是相當明智的決定。 美聯社

其實29歲哈里斯也不年輕了，畢竟他打滿了四年大學籃球才進入聯盟，職業生涯前期又因為傷病被多磨了四年，所以他真正開始發光的時間點比別人晚，黃金期也可能因此比較短。然而，簽下四年大約的第一季，哈里斯算是打出了千萬年薪的身價。雖然在星光遮天的布魯克林，哈里斯只能被迫隱身，但他確實用實力撐起了籃網的半邊天。

到時季後賽開打，若是籃網打算在先發陣容中擺上星度最高的四星連線，也就是厄文、哈登、杜蘭特（Kevin Durant）和喬丹（DeAndre Jordan）的話，哈里斯仍會是總教練的第一選擇。因為本季這套先發名單三戰全勝，這一點，也更說明了哈里斯本季在籃網的特殊份量。究竟哈里斯能為籃網的季後賽之旅帶來多少幫助？很快就會有答案。