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NBA／今日戰績表 湖人歷經延長賽氣走尼克

聯合新聞網 / 整理
湖人歷經延長賽後險勝尼克。 美聯社
湖人歷經延長賽後險勝尼克。 美聯社

NBA今日戰績表

灰狼 119:100 活塞

金塊 117:112 黃蜂

熱火 129:121 塞爾蒂克

快艇 115:96 暴龍

籃網 115:107 公牛

76人 94:103 溜馬

獨行俠 104:133 灰熊

魔術 102:114 公鹿

太陽 116:122 勇士

尼克 99:101(OT) 湖人

雷霆 106:122 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 巫師 vs. 老鷹

08:00 塞爾蒂克 vs. 騎士

08:00 馬刺 vs. 籃網(緯來體育台)

09:00 鵜鶘 vs. 獨行俠(Eleven Sports1)

09:30 拓荒者 vs. 爵士(愛爾達體育1台)

10:30 火箭 vs. 湖人(緯來體育台)

NBA戰績排行

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