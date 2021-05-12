NBA／今日戰績表 湖人歷經延長賽氣走尼克
NBA今日戰績表
灰狼 119:100 活塞
金塊 117:112 黃蜂
熱火 129:121 塞爾蒂克
快艇 115:96 暴龍
籃網 115:107 公牛
76人 94:103 溜馬
獨行俠 104:133 灰熊
魔術 102:114 公鹿
太陽 116:122 勇士
尼克 99:101(OT) 湖人
雷霆 106:122 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 巫師 vs. 老鷹
08:00 塞爾蒂克 vs. 騎士
08:00 馬刺 vs. 籃網(緯來體育台)
09:00 鵜鶘 vs. 獨行俠(Eleven Sports1)
09:30 拓荒者 vs. 爵士(愛爾達體育1台)
10:30 火箭 vs. 湖人(緯來體育台)
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