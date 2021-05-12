NBA／戴維斯又受傷？ 賽後喊腹股溝不適

衛冕軍湖人隊今天雖在延長賽驚險以101：99力退尼克隊，但復出不到一個月的禁區大將戴維斯再成傷兵，他表示自己腹股溝緊繃，明天能否出戰火箭隊成未知數。

「我受傷了。」今天攻下20分的戴維斯，正規賽最後防守尼克絕殺進攻後倒地，時間終了蜂鳴器響起後仍坐在球場多時；賽後他透露腹股溝感覺不適，「我會接受治療，看看感覺如何。我是想說我會上場，但今晚這真的困擾到我，我們會看看明天狀況如何，之後再做決定。」

戴維斯前一天轟下本季新高42分，率隊挺住太陽隊反撲，今天再率隊收下勝利，目前西區第7的「紫金軍團」僅落後排名第6的獨行俠和第5的拓荒者1場勝差，若例行賽剩下的最後3戰都奪勝，且獨行俠或拓荒者後續戰績1勝2敗或更差，湖人排名就能晉升，避免落入7到10名要進行的附加賽。

攸關晉級的關鍵時刻，戴維斯表示，由於後天沒賽程，他明天是有很大機會繼續上場。

湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）提到，球隊傷兵纏身，不過仍是以團隊為重，每個人都要做好準備。