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NBA／為討好柯瑞拿傷勢作文章 比爾怒回貝茲摩「大爛人」

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士貝茲摩拿傷勢開玩笑，比爾和他槓上怒嗆「大爛人」。 美聯社
勇士貝茲摩拿傷勢開玩笑，比爾和他槓上怒嗆「大爛人」。 美聯社

例行賽賽程即將進入尾聲，柯瑞(Stephen Curry)及比爾（Bradley Beal）的得分王較量也更加白熱化，不過在兩位球星展開君子之爭的關鍵時刻，比爾卻因拉傷腿筋必須缺席2場比賽，而柯瑞隊友貝茲摩(Kent Bazemore)則是見機拿傷勢嘲諷這位巫師球星，引發比爾及其妻子卡米艾(Kamiah Beal）不滿。

日前勇士與雷霆之戰，柯瑞單場轟下49分，隻手引領勇士大勝，而同一天巫師出戰溜馬的比賽，比爾也開啟無雙狂飆50分，似乎與柯瑞較勁意味濃厚，不過比爾在下半場因傷退場，幸虧另一球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)挺身而出，最終巫師在延長賽以1分險勝溜馬。

貝茲摩賽後大力稱讚柯瑞神級表現，也強調無論他表現的多麼優秀，依然時常保持謙虛，但話鋒一轉，貝茲摩一番諷刺比爾的言論卻替自己招黑，「柯瑞在29分鐘之內轟下49分，這很不真實，而有些人要傷到腿筋才能勉強跟上他的腳步。」

比爾今天在推特上反擊貝茲摩，「你不知道我，且他X不了解我！你不知道我為何上場打球，並不是要得到某些人的認同，你就是個爛人！不過從你嘴巴講出這些話，我一點也不會感到驚訝，就是因為有你這種大爛人才會做這樣的事。」妻子卡米艾也替比爾打抱不平，在推特轉貼貝茲摩個人資料及生涯數據，並寫下「我就把這些話放在這裡，有時候你最好的選擇，就是乖乖閉上嘴巴。」

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