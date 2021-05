NBA／為討好柯瑞拿傷勢作文章 比爾怒回貝茲摩「大爛人」

例行賽賽程即將進入尾聲,柯瑞(Stephen Curry)及比爾(Bradley Beal)的得分王較量也更加白熱化,不過在兩位球星展開君子之爭的關鍵時刻,比爾卻因拉傷腿筋必須缺席2場比賽,而柯瑞隊友貝茲摩(Kent Bazemore)則是見機拿傷勢嘲諷這位巫師球星,引發比爾及其妻子卡米艾(Kamiah Beal)不滿。

日前勇士與雷霆之戰,柯瑞單場轟下49分,隻手引領勇士大勝,而同一天巫師出戰溜馬的比賽,比爾也開啟無雙狂飆50分,似乎與柯瑞較勁意味濃厚,不過比爾在下半場因傷退場,幸虧另一球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)挺身而出,最終巫師在延長賽以1分險勝溜馬。

貝茲摩賽後大力稱讚柯瑞神級表現,也強調無論他表現的多麼優秀,依然時常保持謙虛,但話鋒一轉,貝茲摩一番諷刺比爾的言論卻替自己招黑,「柯瑞在29分鐘之內轟下49分,這很不真實,而有些人要傷到腿筋才能勉強跟上他的腳步。」

Bradley Beal is going OFF on Kent Bazemore for these comments he made earlier today 😳 https://t.co/L2d4ZQlvT3 pic.twitter.com/KcPfwqSD71

比爾今天在推特上反擊貝茲摩,「你不知道我,且他X不了解我!你不知道我為何上場打球,並不是要得到某些人的認同,你就是個爛人!不過從你嘴巴講出這些話,我一點也不會感到驚訝,就是因為有你這種大爛人才會做這樣的事。」妻子卡米艾也替比爾打抱不平,在推特轉貼貝茲摩個人資料及生涯數據,並寫下「我就把這些話放在這裡,有時候你最好的選擇,就是乖乖閉上嘴巴。」

I’ll just leave this right here...

Sometimes, your best bet,

is to just shut up. 🌽 https://t.co/ST00ga8rUV