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NBA／拓荒者「地獄賽程」湖人利多 盼詹皇回歸衝刺西區前6

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯(LeBron James)有望明日對戰尼克時回歸。 美聯社。
詹姆斯(LeBron James)有望明日對戰尼克時回歸。 美聯社。

力拼衛冕的湖人在雙星缺陣之下，戰績已跌落至38勝30負，暫居西區第7，但僅落後第6種子拓荒者1場勝差，根據聯盟賽程表，相較於拓荒者的地獄賽程，湖人剩餘4戰對手實力不高，且紫金軍團即將迎回「詹皇」詹姆斯(LeBron James)，可望大大提振湖人士氣。

目前湖人剩餘4場例行賽，對於雙方對戰處於劣勢的衛冕軍來說，戰績必須超越拓荒者才能搶下西區第6，也避免落入需要打附加賽的險境，攤開湖人未來賽程，對手依序為尼克、火箭、溜馬及鵜鶘，僅有尼克勝率超過5成且獲季後賽資格，甚至可能超車獨行俠成西區第5，反倒是明星賽前氣勢火紅的拓荒者，在歷經一波傷兵潮下，雖然還能以40勝29負保住西區第6的位置，但未來3戰對手為爵士、太陽及金塊，皆為西區前4的頂尖列強，堪稱「地獄賽程」，稍有不慎很可能遭湖人翻盤。

就目前湖人跌跌撞撞的情況，對於爭搶西區第6絲毫不得大意，不過湖人球星戴維斯(Anthony Davis)依然自信滿滿，「老實說這很有趣，去年我們是1支實力堅強的隊伍，這也是我來到這支球隊後，首度遭遇這種困境，但對我們來說是場不同的挑戰，我們會做好我們該做的，剩下的只能聽天由命。」

極力拚搶西區前6席次的湖人，今日傳出利多消息，根據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，因右腳踝傷勢復發再度缺陣的詹姆斯，在經過幾天訓練後，對傷勢展現樂觀態度，有機會在明(12)日交手尼克時上陣，不過決定權仍在湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）身上，表示詹皇今日已參與球隊完整訓練，對於何時回歸仍不便透露。

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