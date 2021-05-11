NBA／今日戰績表 衛少大三元紀錄夜惜敗收場
NBA今日戰績表
巫師 124:125 老鷹
溜馬 111:102 騎士
鵜鶘 110:115 灰熊
公鹿 125:146 馬刺
爵士 116:119 勇士
火箭 129:140 拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 灰狼 vs. 活塞
07:00 金塊 vs. 黃蜂
07:30 熱火 vs. 塞爾蒂克(愛爾達體育1台)
07:30 快艇 vs. 暴龍
08:00 籃網 vs. 公牛
08:00 76人 vs. 溜馬
08:00 獨行俠 vs. 灰熊
09:00 魔術 vs. 公鹿
10:00 太陽 vs. 勇士(緯來體育台D-Live)
10:00 尼克 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 雷霆 vs. 國王
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言