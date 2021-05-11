NBA／今日戰績表 衛少大三元紀錄夜惜敗收場

力拼衛冕的湖人在雙星缺陣之下，戰績已跌落至38勝30負，暫居西區第7，但僅落後第6種子拓荒者1場勝差，根據聯盟賽程表，相較於拓荒者的地獄賽程，湖人剩餘4戰對手實力不高，且紫金軍團即將迎回「詹皇」詹姆斯

2021-05-11 17:52