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NBA／今日戰績表 衛少大三元紀錄夜惜敗收場

聯合新聞網 / 整理
衛少此戰後成為史上最多大三元紀錄保持者，惜巫師以1分惜敗老鷹。 美聯社
衛少此戰後成為史上最多大三元紀錄保持者，惜巫師以1分惜敗老鷹。 美聯社

NBA今日戰績表

巫師 124:125 老鷹

溜馬 111:102 騎士

鵜鶘 110:115 灰熊

公鹿 125:146 馬刺

爵士 116:119 勇士

火箭 129:140 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 灰狼 vs. 活塞

07:00 金塊 vs. 黃蜂

07:30 熱火 vs. 塞爾蒂克(愛爾達體育1台)

07:30 快艇 vs. 暴龍

08:00 籃網 vs. 公牛

08:00 76人 vs. 溜馬

08:00 獨行俠 vs. 灰熊

09:00 魔術 vs. 公鹿

10:00 太陽 vs. 勇士(緯來體育台D-Live)

10:00 尼克 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 雷霆 vs. 國王

NBA戰績排行

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