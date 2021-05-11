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NBA／生涯2萬分8000助攻 衛斯特布魯克史上第4人

中央社 / 亞特蘭大10日綜合外電報導
衛斯特布魯克成為NBA史上第4位累計獲得2萬分、8000助攻的球員。 路透社
衛斯特布魯克成為NBA史上第4位累計獲得2萬分、8000助攻的球員。 路透社

華盛頓巫師球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在比賽首節送出兩次助攻後，生涯累積8000次助攻，成為NBA史上第4位累計獲得2萬分、8000助攻的球員。

巫師今天客場挑戰亞特蘭大老鷹，此役萬眾矚目且備受期待，因為巫師要力拚將排名維持在東區前10、保住參加附加賽並爭取季後賽門票的資格。此外，巫師明星後衛「西河」衛斯特布魯克也有可能在今天締造歷史記錄。

此役之前，衛斯特布魯克生涯一共獲得181次大三元，與「大O」羅伯森（Oscar Robertson）並列NBA史上第一，衛斯布魯克今天不負眾望，在比賽結束前，得分、籃板、助攻都已達雙位數，確定拿下大三元，締造歷史。

另外，今天賽前衛斯特布魯克生涯累計2萬1751分、送出7998次助攻，賽中確定入主「生涯2萬分、8000助攻」俱樂部。

這場比賽的首節開打不久，衛斯特布魯克的助攻讓八村壘跳投得手，雙方2比2打成平手；不到3分鐘後，衛斯特布魯克命中三分球。

第1節剩下8分27秒，衛斯特布魯克的助攻讓馬修斯（Garrison Matthews）砍進三分球，也讓兩隊8比8戰成平手。這記助攻是衛斯特布魯克生涯第8000次助攻，也讓他正式躋身「生涯2萬分、8000助攻」俱樂部。

衛斯特布魯克是達到2萬分、8000助攻里程碑的NBA史上第4人，先前有此成就的3名球員，分別是現役的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），和已經退休的羅伯森、「手套」培頓（Gary Payton）。

巫師 NBA

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