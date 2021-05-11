塞爾蒂克好手如雲 卻成為最令人失望球隊

塞爾蒂克5月10日主場124：130不敵熱火，吞下二連敗，東區排第7。依照目前東區戰情和第六熱火37勝31敗領先塞爾蒂克35勝33敗兩場勝差，兩隊各剩下4場例行賽，除非熱火最後4場發生意外和連敗，塞爾蒂克必須打附加賽才能拚東區季後賽資格很難避免。

誰能想到過去四年三度打進東決的塞爾蒂克，今年在天賦過人，雙星泰托姆、布朗都成長為東區明星，還有兩名出色後衛史馬斯、華克控制後場情況下，竟然只打出5成15勝率，排名掉到東區第7。這是塞爾蒂克教練史蒂文斯執教最近六年最差戰績。

如果你還記得2016-17賽季塞爾蒂克打出6成46勝率拿下東區第一種子，2017-18賽季塞爾蒂克打出6成71勝率搶下東區第二種子，三年來塞爾蒂克每況愈下的表現和失序，這裡頭肯定有什麼問題。

塞爾蒂克在2016年時的陣容與天賦還不像今年那麼亮眼，但今年的戰績卻遠遠無法與當時相比。 歐新社資料照片

塞爾蒂克今年陣容、天賦、板凳跟過去五年相比並沒有沒有更差。年輕鎮隊雙星泰托姆、布朗都打出生涯最好球季，菜鳥後衛普里查也打得有板有眼，季前還簽下籃板手兼防守悍將中鋒湯普森強化禁區，球員交易截止日又從魔術換來場均20分純射手佛尼爾，塞爾蒂克整軍經武，捨小逐大，目標只有東冠。

但塞爾蒂克總管安吉所有布局、謀略、補強計畫，似乎都沒能轉化為戰力。分析、探討一支球隊起落升降好壞，得從多個面向去衡量＋理性解讀。

1、安吉的思維

安吉凡事算得很精，每個NBA球隊總管都一樣，但精打細算，看起來像是小賺或大賺的交易或不起眼球員，往往都不如預期。比如：中鋒湯普森在塞爾蒂克就沒有那麼好用，比起已經被交易到公牛中前鋒泰斯，湯普森效率和實用性都不及泰斯。但安吉為了省錢，還是把泰斯送走。

塞爾蒂克為了省小錢而把泰斯(左)送到公牛，接替他的湯普森效率不佳，讓塞爾蒂克現在的禁區戰力成為弱點。 美聯社

安吉操盤，史蒂文斯執教，兩人思路同不同調，這是一直沒有揭開的問題。

2、教練的份量

史蒂文斯是聯盟一線教練，非常出色，擅於用人，挖掘板凳球員潛能。他執教塞軍八季，只有第一年重建沒能打進季後賽，2015年起連續六年都在東區打出分量，過去四年三度打進東決，三年前就拿下東區第一、第二種子。

兩年前史蒂文斯無法駕馭、指導厄文，近兩年似乎也只能放任兩大球星泰托姆、布朗自由發揮，史蒂文斯是球員教練，他太順從球星和核心球員。塞軍這套天賦組合+球星，卻只能打出5成15勝率，教練當然有責任。

塞爾蒂克總教練史蒂文斯威望不夠，之前管不動厄文，現在也無法讓泰托姆、布朗放下各自成見，球隊無法打出團隊默契與王者氣勢。 美聯社

3、球星的價值

一年多前我就說過，塞軍必須送走泰托姆、布朗其中一人，重新組合塞軍，這支球隊需要一個領袖和指標球星。泰托姆非常出色，布朗相當優秀，兩人都有能力打出場均25分、5籃板、5助攻以上表現，但這支球隊究竟誰是老大？誰得承擔更大責任，幫助隊友、球隊更加出色。

目前看來泰托姆和布朗都想當殺手，專注進攻和得分，打出身價天賦，但也都不是帶隊領袖那個層級球星。

泰托姆（右）和布朗（左）都有高超的球技，但兩人都想飆分，長期合作以來卻逐漸出現1+1小於2的效果，拆夥似乎是最好的選擇。 美聯社資料照片

4、球隊的文化

塞爾蒂克今年防守效率值排名第18，是過去六年來最差表現，進攻效率維持第10。攻強守弱，進攻得分積極，防守平凡無奇，這是今年塞軍在攻防兩端最重要寫照。

球隊必須建立自己文化，防守、拚勁、態度、無私、韌性，以團隊為重，泰托姆和布朗仍像個天賦滿滿努力上進，積極想要證明自己「資優生」，但都少了犧牲和承擔，也不懂如何帶領球隊打好防守，堅持防守，建立贏球習慣和文化。

塞爾蒂克之前找來厄文、海瓦德的實驗都不成功，上季換來華克(右)後更是一年不如一年，團隊缺乏為球隊犧牲奉獻的態度，球隊無法建立自己的贏球文化。 美聯社

塞爾蒂克肯定不會在附加賽出局，他們甚至有機會在第一輪季後賽上演低種子奇蹟，逆襲淘汰前二種子，但這套陣容和天賦、球星、人手，卻只能打出東區第七排名，可能還得靠附加賽才能取得季後賽資格。

今年最令人失望球隊就是塞爾蒂克。