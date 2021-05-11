約柯奇MVP呼聲高 季後賽好表現更能讓人認同

整個NBA賽季，我們聽到許多角逐MVP獎項的名字，包括：詹姆斯（LeBron James）、安比德（Joel Embiid），柯瑞（Stephen Curry），里拉德（Damian Lillard）等。如今，隨著賽事進入尾聲，約柯奇（Nikola Jokic）站在領先行列，極有可能成為丹佛金塊隊史第一人。

有關約柯奇贏得MVP的呼聲，早在明星賽後即開始出現，當各界關注猶他爵士隊的不敗神話，以及保羅（Chris Paul）率領鳳凰城太陽隊竄位西區第一之際，約柯奇和金塊隊友穩居西區前四強，之所以受到籃球界關注，主要在他對比賽的影響力，這在中鋒式微的聯盟生態裡，顯得很不容易。

約柯奇年年在進步，這個球季已成長為聯盟首屈一指的長人，其球員效率值（PER）達31.1，平均每場有26.4分、10.9個籃板與8.4次助攻，以一個主打禁區的中鋒而言，能有如此出色的傳球視野令人驚艷，在他策應下金塊隊進攻是多點開花，彷彿場上每個球員都能射爆對手，這是今年NBA各隊與金塊隊廝殺的心得。

約柯奇的重要性，在陣中另一大將穆雷（Jamal Murray）因左膝前十字韌帶撕裂後更加凸顯。我們可以發現，金塊隊仍在西區保有競爭力，強大到足以踢翻聯盟任何一支勁旅，傷病這件事彷彿不曾發生。相比於洛杉磯湖人隊少了詹姆斯、安東尼（Anthony Davis）的極端沉淪，金塊隊因約柯奇絲毫不現疲態。

本季約柯奇(左)展現絕佳影響力，甚至在陣中大將穆雷受傷之際扛起大旗，於聯盟中與一干勁旅廝殺勝出。 歐新社

我承認此刻具MVP賣相還有保羅，但論左右勝負的關鍵能耐，約柯奇對金塊隊甚至整個西區非比尋常，這絕非帳面上的44勝24負戰績，程度大到足以成為MVP。在場上，他的命中率來到56.6％創生涯新高，三分外線命中率更高達40.2％，能裡能外亦可製造犯規，而且在面臨包夾時穩穩傳隊友終結籃框，平均8.4次助攻排全聯盟第三位，數據優於聯盟大部分後衛，包括同隊的穆雷。要知道，助攻榜露臉的另一位中前鋒阿德巴約（Bam Adebayo），是排在聯盟第27位。

一名身高6呎11吋的長人，在籃板端、抄截、阻攻貢獻之餘，還能有百步穿楊的準頭，以及讓隊友更好的傳球能力。有約柯奇在的比賽，金塊隊平均命中率達40.4％於聯盟排行第六，這能耐已把「一吋長、一吋強」的籃球理論發揮極致。太陽隊的保羅或許球技不輸人，但論及身高差異，我寧可把MVP票投到這位塞爾維亞長人身上。

Basketball Reference將約柯奇的數據統計後，給予第一名的綜合評價，包括進攻性勝利配額（Offensive win shares）、場上正負值（Box plus/minus）以及替換球員價值差額（VORP）等。此外，他也是聯盟數一數二的鐵人，除了紐約尼克隊的藍道（Julius Randle），他的上場時間超過聯盟所有球員。約柯奇的價值無與倫比，也許他得到MVP後會讓一些球評不願認同，但他對金塊隊而言無疑是最有價值球員，而在季後賽與爵士隊、太陽隊相比能走多遠，就看約柯奇會發揮多大的效能。