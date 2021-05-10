NBA／庫茲瑪加入傷兵 湖人主帥坦言難返西區前六

日前湖人在西區前六之爭敗給拓荒者，今日（10日）出戰太陽前夕又驚傳庫茲瑪（Kyle Kuzma）因背傷缺陣，這讓剩下賽程每一場都至關重要的湖人隊管理層十分頭痛，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也坦言：「目前看來不太可能重返西區第六。」

在聯盟第一人詹姆斯（LeBron James）因踝傷缺陣，控衛施羅德（Dennis Schroder）觸發聯盟防疫協定缺席，即便戴維斯（Anthony Davis）近日的回歸替湖人注入了一股活水，多名主力輪流傷退仍讓球隊打出青黃不接的戰績，庫茲瑪在上周說出：「真不知道我們是不是中了巫術，每場比賽的有新狀況。」後，也離奇受傷，在今天的比賽中缺席。

湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel） 美聯社

總教練佛蓋爾難掩失落，他認為球隊要回歸西區第六很有難度，目前距離前一名的拓荒者有1.5場勝差，不過接下來的對手相對較疲軟，分別是東區第四的尼克、西區墊底的火箭、東區第十的溜馬與西區第11的鵜鶘。