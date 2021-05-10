快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／批聯盟讓威廉森受傷 鵜鶘總管領百萬罰單

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
鵜鶘當家球星威廉森（右）因左無名指骨折無限期缺賽。 美聯社
鵜鶘當家球星威廉森（右）因左無名指骨折無限期缺賽。 美聯社

鵜鶘隊傷兵頻傳，除主將英格倫（Brandon Ingram）踝傷，當家球星威廉森（Zion Williamson）又因左無名指骨折無限期缺賽，讓鵜鶘總管葛里芬（David Griffin）抨擊威廉森受傷是聯盟問題，放話結果是今天收到聯盟一張5萬美元（約台幣138萬元）罰單。

聯盟罰款葛里芬的理由，是公開批評官方且發表對聯盟不利評論。

葛里芬在威廉森受傷後提到，他相信傷勢是因不斷被對手攻擊而累積，他對如此結果十分沮喪，「因為這是可以避免的。」葛里芬表示，曾多次和聯盟反映，包括寄影片、和官方各部門的人員溝通裁判執法標準，因為對手會因裁判不響哨對威廉森下手，他相信這是威廉森指傷的原因。

葛里芬還指出，有對手球員明白對威廉森講說「我會對你下手，因為裁判不會響哨」，陣中大將遭遇的暴力對待已經是歐尼爾（Shaquille O'Neal）後最嚴重的球員。

20歲的威廉森是2019年選秀會狀元，但菜鳥球季受傷所苦，今年繳出場均27分、7.2籃板和3.7助攻成績，但因指傷又進入傷兵名單，讓鵜鶘爭取季後賽門票添利空消息；不過鵜鶘今天演出逆轉勝，以112：110擊敗黃蜂隊，和西區第10的馬刺隊勝場差縮小到1.5場，仍有機會擠進附加賽。

鵜鶘 Zion Williamson

延伸閱讀

NBA／威廉森指傷無限期缺賽 鵜鶘總管控是聯盟害的

NBA／稱威廉森表現不足掛齒 歐克利誇藍道更優秀

NBA／關鍵出手遭封阻 威廉森：沒哨音也是無能為力

威廉森禁區破壞力驚人 主帥：看賽後統計會嚇到

相關新聞

NBA／母親節憶亡母 唐斯強忍情緒助灰狼擒魔術

美國職籃NBA明尼蘇達灰狼中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）今天獨灌27分，率隊以128比96擊敗地主奧蘭...

NBA／戴維斯狂飆賽季新高42分 湖人主場力壓太陽

落入西區第7名且勝差被拓荒者稍微拉開的湖人，今天面對西區第2名的太陽已經面臨不能再輸的困境。在戴維斯（Anthony Davis）的強力發揮下，湖人大半時間都維持兩位數領先優勢。雖然第四節被太陽一度追

NBA／衛少被質疑「刷數據」 魔術強森抱不平：給他愛與尊重

巫師隊明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）是聯盟著名的「大三元」製造機，昨（9）日面對溜馬完成生涯第181次三雙演出，追平上古神獸「大O」羅伯森（Oscar Robertson）

NBA／批聯盟讓威廉森受傷 鵜鶘總管領百萬罰單

鵜鶘隊傷兵頻傳，除主將英格倫（Brandon Ingram）踝傷，當家球星威廉森（Zion Williamson）又因左...

NBA／唐西奇惡意犯規遭驅逐出場 獨行俠仍大勝騎士

唐西奇（Luka Doncic）在第三節比賽中因打到塞克斯頓（Collin Sexton）的腹股溝，吞下2級惡意犯規，直接被趕出場。這場比賽，他僅得到15分5籃板5助攻，不過獨行俠此戰火力四射，最終仍

NBA／今日戰績表 湖人戴維斯大砍42分助勝西區強敵太陽

NBA今日戰績表 熱火 130:124 塞爾蒂克 尼克 106:100 快艇 鵜鶘 112:110 黃蜂 獨行俠 124:97 騎士 灰狼 128:96 魔術 公牛 108:96 活塞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。