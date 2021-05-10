NBA／批聯盟讓威廉森受傷 鵜鶘總管領百萬罰單

鵜鶘隊傷兵頻傳，除主將英格倫（Brandon Ingram）踝傷，當家球星威廉森（Zion Williamson）又因左無名指骨折無限期缺賽，讓鵜鶘總管葛里芬（David Griffin）抨擊威廉森受傷是聯盟問題，放話結果是今天收到聯盟一張5萬美元（約台幣138萬元）罰單。

聯盟罰款葛里芬的理由，是公開批評官方且發表對聯盟不利評論。

葛里芬在威廉森受傷後提到，他相信傷勢是因不斷被對手攻擊而累積，他對如此結果十分沮喪，「因為這是可以避免的。」葛里芬表示，曾多次和聯盟反映，包括寄影片、和官方各部門的人員溝通裁判執法標準，因為對手會因裁判不響哨對威廉森下手，他相信這是威廉森指傷的原因。

葛里芬還指出，有對手球員明白對威廉森講說「我會對你下手，因為裁判不會響哨」，陣中大將遭遇的暴力對待已經是歐尼爾（Shaquille O'Neal）後最嚴重的球員。

20歲的威廉森是2019年選秀會狀元，但菜鳥球季受傷所苦，今年繳出場均27分、7.2籃板和3.7助攻成績，但因指傷又進入傷兵名單，讓鵜鶘爭取季後賽門票添利空消息；不過鵜鶘今天演出逆轉勝，以112：110擊敗黃蜂隊，和西區第10的馬刺隊勝場差縮小到1.5場，仍有機會擠進附加賽。