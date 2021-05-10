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NBA／衛少被質疑「刷數據」 魔術強森抱不平：給他愛與尊重

聯合新聞網 / 綜合報導
衛斯特布魯克製造「大三元」功力一流，卻屢被質疑「刷數據」。 美聯社
衛斯特布魯克製造「大三元」功力一流，卻屢被質疑「刷數據」。 美聯社

巫師隊明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）是聯盟著名的「大三元」製造機，昨（9）日面對溜馬完成生涯第181次三雙演出，追平上古神獸「大O」羅伯森（Oscar Robertson）紀錄，並列NBA歷史第一。對於外界質疑他的數據是「刷」出來的，前湖人球星魔術強森（Magic Johnson）替他護航：「給他愛與尊重。」

據知名運動媒體《The Athletic》報導，外界對衛斯特布魯克的批評從來都不會少，原因在其華麗數據的背後，也葬送了不少勝利，許多人認為他只是「刷數據」，坐擁5座NBA總冠軍的魔術強森為他開脫：「當我們看到精彩片段，可能是誰得了多少分，或在場上投多遠，衛斯特布魯克都不在其中，他獲得很多大三元，但你在精彩片段中總是看不到他。」「人們只在乎誰得了5、60分，或者單場進了8顆三分球，卻沒人欣賞衛斯特布魯克，他應受到肯定。」

魔術強森透露：「很多球員打了15年，從來沒拿過單場20籃板，更何況是助攻。」「給他愛與尊重，這些紀錄真的很偉大，甚至連我無法辦到，我知道那有多困難。」

衛斯特布魯克 巫師

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