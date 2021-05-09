NBA／勇士教頭背書：柯瑞該奪MVP

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天再度主宰球場，他只上場29分鐘就轟下49分，率隊以136：97大勝雷霆隊，驚人表現讓教頭柯爾（Steve Kerr）直說，柯瑞該摘下生涯第3座MVP。

柯瑞目前是聯盟得分王，柯爾更直接，柯瑞本季打出的內容和水準，比2014到15以及15到16摘下MVP的球季都更出色，「我每天看他的演出，我每晚都對他的表現感到欽佩，不只是場上，還有他帶領隊友的方式，他絕對是我心目中的MVP，讓我們再繼續看下去。」

自從尾椎受傷回歸，柯瑞19場比賽繳出場均37.5分表現、每場投進6.9記三分球，上月還改寫聯盟單月三分球進球紀錄；問題在於勇士戰績，柯瑞復出的這19戰，勇士戰績是12勝7敗，目前35勝33敗成績暫排西區第8位。

目前MVP呼聲較高的有金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic），他場均有26.4分、10.9籃板和8.5助攻，率隊打出44勝24敗戰績，提前拿到季後賽門票；76人隊禁區大將安比德（Joel Embiid）和公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也是候選人之一。