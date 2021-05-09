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NBA／籃球之神喬丹大學時球衣 3800萬新高價拍出

中央社 / 洛杉磯8日綜合外電報導
路透社
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美國「傳統拍賣公司」今天表示，「籃球之神」喬丹1982至83年球季在北卡羅來納大學時穿過的球衣，今天以138萬美元（約新台幣3800萬元）賣出。

法新社報導，傳統拍賣公司（Heritage Auctions）運動品拍賣負責人艾比（Chris Ivy）在聲明中說：「能刷新喬丹（Michael Jordan）穿過球衣的賣價紀錄，我們非常得意。」

這次拍賣的這件，正是「運動新聞」（SportingNews）1983年3月宣布喬丹榮獲全美大學體育聯盟（NCAA）年度最佳球員時，當期封面照片裡喬丹所穿的藍白23號戰袍，益發增添價值。

當時是喬丹在北卡羅來納大學（University ofNorth Carolina）的第2個球季，也是他新鮮人球季率隊擊敗尤英（Patrick Ewing）領軍的喬治城隊（Georgetown）、拿下1982年全國冠軍的隔年。

同一件球衣1999年拍賣時賣得6萬3500美元，傳統拍賣公司原本預期這次會以約100萬元賣出，不料賣價更好。

先前喬丹球衣賣得高價是去年10月，他在1986至87美國職籃NBA球季穿過的芝加哥公牛球衣與球褲，以48萬美元賣出。

當年喬丹拿下全聯盟得分王，但公牛季後賽第一輪就遭波士頓塞爾蒂克橫掃。

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