NBA／佐蒙德加盟後敗多勝少 湖迷：他應該去當麥當勞員工

湖人隊本季在買斷市場上做的最大補強，莫過於就是簽下明星中鋒佐蒙德（Andre Drummond）了，不過來到洛杉磯後的他表現平庸，昨天（8日）對上拓荒者之役僅拿了區區4分，引起當地球迷怒批：「你乾脆去麥當勞打工好了！」

Lakers record this season



32-19 without Andre Drummond

5-11 with Andre Drummond pic.twitter.com/FoswcTBzXB — StatMuse (@statmuse) May 8, 2021

貴為2020賽季的年度總冠軍，本季的湖人在一哥詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）長期缺陣下，戰績一路下探，很有可能落得要打附加賽的下場，在積極補進內線大將軍佐蒙德後，原本預期可以替球隊止血，沒想到事與願違，在沒有佐蒙德的比賽中湖人的戰績是32勝19敗，而他出賽的16場比賽中竟只拿下5勝11敗，說是毒瘤也不為過。

面對例行賽場數剩餘不多的危急存亡之秋，近期的湖人還陷入低潮，近10場僅拿2勝外，排名還一口氣跌到西區第七，有憤怒的湖人球迷在推特上怒噴：「佐蒙德應該需要這個。」並附上了麥當勞員工的申請表，似乎要他不要再替湖人打球了，去當個打工仔還比較合適。