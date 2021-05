NBA／佐蒙德加盟後敗多勝少 湖迷：他應該去當麥當勞員工

湖人隊本季在買斷市場上做的最大補強,莫過於就是簽下明星中鋒佐蒙德(Andre Drummond)了,不過來到洛杉磯後的他表現平庸,昨天(8日)對上拓荒者之役僅拿了區區4分,引起當地球迷怒批:「你乾脆去麥當勞打工好了!」

Lakers record this season 32-19 without Andre Drummond 5-11 with Andre Drummond pic.twitter.com/FoswcTBzXB

貴為2020賽季的年度總冠軍,本季的湖人在一哥詹姆斯(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)長期缺陣下,戰績一路下探,很有可能落得要打附加賽的下場,在積極補進內線大將軍佐蒙德後,原本預期可以替球隊止血,沒想到事與願違,在沒有佐蒙德的比賽中湖人的戰績是32勝19敗,而他出賽的16場比賽中竟只拿下5勝11敗,說是毒瘤也不為過。

面對例行賽場數剩餘不多的危急存亡之秋,近期的湖人還陷入低潮,近10場僅拿2勝外,排名還一口氣跌到西區第七,有憤怒的湖人球迷在推特上怒噴:「佐蒙德應該需要這個。」並附上了麥當勞員工的申請表,似乎要他不要再替湖人打球了,去當個打工仔還比較合適。

Drummond is going to need this pic.twitter.com/vOsSnOAxwE