NBA／76人輕取活塞 預約東區第一種子

美國職籃NBA費城76人隊恩比德（Joel Embiid）今天13投11中砍下29分，率隊118比104擊敗底特律活塞，拿下本季最佳的八連勝，距東區季後賽頭號種子又更近一步。

路透社報導，值得一提的是76人「魔獸」霍華德（Dwight Howard）貢獻19分與14籃板，生涯籃板數來到1萬4250個，超越貝勒米（Walt Bellamy）的1萬4241個，躍居史上第11名。

儘管少西蒙斯（Ben Simmons）與「咖哩弟」塞斯．柯瑞（Seth Curry），76人此役靠恩比德發威，以及馬克西（Tyrese Maxey）22分、哈里斯（TobiasHarris）18分、葛林（Danny Green）11分、塞波爾（Matisse Thybulle）平生涯紀錄的5次抄截，從頭領先到尾。

活塞方面，葛蘭特（Jerami Grant）與貝伊（Saddiq Bey）各拿下14分，普朗利（Mason Plumlee）與頓波雅（Sekou Doumbouya）各12分，傑克森（FrankJackson）11分，海斯（Killian Hayes）10分。

76人第1節打完就34比17大幅領先，但活塞並未放棄，靠著頓波雅連續得手，第2節倒數5分29秒，一度把比分縮小到37比45。

但沒多久後，76人又靠著恩比德再度將分數拉開，上半場結束，以56比43領先。

76人帶著89比73的領先進入第4節，第4節一開節，希爾（George Hill）又以三分球得手，讓76人領先擴大到19分。

終場前8分05秒活塞靠傑克森四分打追到85比97，但恩比德與葛林繼續發威，終場前4分57秒，76人106比89大幅領先，底定勝負。