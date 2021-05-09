NBA／湖人快要和勇士打附加賽 柯爾：我最近才發現

湖人昨天（8日）在一哥詹姆斯（LeBron James）缺陣下，以101：106敗給拓荒者，也因為近期不佳的戰績，已經快要落到得打附加賽的地步，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也備感訝異，他表示自己最近才知道這件事。

柯爾表示：「最近幾天才發現，湖人真的有可能掉到西區第七，我們很有可能要跟他們打附加賽。」暫居西區第八的勇士目前也在所剩不多的例行賽中力挽狂瀾，希望能擠進季後賽名單。

自去年泡泡賽季開始，聯盟當初啟用的附加賽制度也沿用至本季，根據規則，分區排名第七與第八的球隊將進行加賽，取勝的球隊贏下第七種子，落敗的還得和第九、第十名的球隊對決，贏的成為第八種子，輸球則是直接放暑假。

眼下排名西區七至十名的球隊分別為湖人、勇士、灰熊、馬刺，而第五與第六的獨行俠與拓荒者也不無翻船的可能，若湖人最終真的得打附加賽，在季後賽球星當道的舞台，想必沒有球隊想與他們交手。