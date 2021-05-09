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NBA／衛斯布魯克締181次大三元 追平史上最多

中央社 / 華盛頓8日綜合外電報導
路透社
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美國職籃NBA華盛頓巫師隊球星衛斯布魯克，今天作客印第安納溜馬時締造生涯第181次大三元，追平傳奇球星羅伯森（OscarRobertson）1974年時所創紀錄，並列史上最多。

巫師經延長賽後133比132擒服溜馬，讓衛斯布魯克以贏球祝賀紀錄之夜；他最終繳出33分、19籃板、15助攻，也讓隊友畢爾（Bradley Beal）單場得50分相對黯淡。

法新社報導，湖人傳奇球星魔術強森（MagicJohnson）138次、過去有「大三元製造機」美譽的基德（Jason Kidd）107次，分居生涯最多大三元榜第3、第4。而衛斯布魯克2017年仍效力奧克拉荷馬雷霆時，就先以單季42次大三元，刷新羅伯森保有的41次紀錄。

華盛頓郵報指出，衛斯布魯克（Russell Westbrook）是在第3節還剩不到2分鐘時，送出第10個助攻給畢爾得分後，追平此一偉大紀錄；當時衛斯布魯克是24分、12籃板、10助攻。

衛斯布魯克本季轉戰巫師尋求NBA球員生涯一個新起點，也讓他有機會再次與投緣的教練並肩作戰，並協助巫師進行重建。巫師也順遂他的心意，讓衛斯布魯克能「做自己」，算是擺脫先前在休士頓火箭的不如意。

在追平羅伯森的紀錄後，衛斯布魯克刷新紀錄、獨居史上最多大三元只是時間問題，且短時間裡看不出有誰能在這項紀錄威脅到他。

眾家現役球星裡，最接近衛斯布魯克的是洛杉磯湖人一哥詹姆斯（LeBron James），生涯大三元99次，其餘依序是布魯克林籃網的哈登（James Harden）58次、丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）56次，都遠遠落後衛斯布魯克。

巫師 溜馬

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