NBA／聯盟第4年輕 唐西奇達成生涯5000分

達拉斯獨行俠得分之鑰唐西奇今天獨得24分，生涯總得分突破5000大關，並助球隊以110比90大勝來踢館的克里夫蘭騎士。

現年22歲又67天的唐西奇（Luka Doncic）是在首節進帳此役第7分時達到生涯5000分，且是聯盟第4年輕締造這項紀錄的球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）與安東尼（Carmelo Anthony）。

這場比賽獨行俠幾乎是從開賽領先到終場，唐西奇只上場23分鐘並抓了8籃板，首節結束前，獨行俠勃克（Trey Burke）神乎其技投進一顆大號三分球，驚豔全場。

獨行俠在第3節曾領先多達29分，並帶著21分領先優勢進入決勝第4節，雖然騎士一路追趕一度將差距縮小至14分，但騎士後繼無力最終以20分差距吞敗。

獨行俠目前例行賽戰績39勝28負，在西區聯盟15隊中暫居第5，吞敗的騎士則是在東區聯盟15隊中以21勝46負暫居第14。