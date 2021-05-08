NBA／今日戰績表 湖人不敵拓荒者掉到西區第7
NBA今日戰績表
鵜鶘 107:109 76人
塞爾蒂克 99:121 公牛
魔術 112:122 黃蜂
灰狼 112:121 熱火
火箭 133:141 公鹿
騎士 90:110 獨行俠
金塊 120:127 爵士
尼克 105:128 太陽
湖人 101:106 拓荒者
馬刺 113:104 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 巫師 vs. 溜馬
07:00 活塞 vs. 76人
07:30 灰熊 vs. 暴龍
10:00 籃網 vs. 金塊(愛爾達體育1台)
10:00 雷霆 vs. 勇士(緯來體育台)
10:00 馬刺 vs. 拓荒者
10:00 火箭 vs. 爵士
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