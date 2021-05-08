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NBA／今日戰績表 湖人不敵拓荒者掉到西區第7

聯合新聞網 / 整理
戴維斯飆分仍救不了湖人，輸掉對拓荒者的關鍵戰役後，在西區排名掉到需要打附加賽的第七位了。 路透社
戴維斯飆分仍救不了湖人，輸掉對拓荒者的關鍵戰役後，在西區排名掉到需要打附加賽的第七位了。 路透社

NBA今日戰績表

鵜鶘 107:109 76人

塞爾蒂克 99:121 公牛

魔術 112:122 黃蜂

灰狼 112:121 熱火

火箭 133:141 公鹿

騎士 90:110 獨行俠

金塊 120:127 爵士

尼克 105:128 太陽

湖人 101:106 拓荒者

馬刺 113:104 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 巫師 vs. 溜馬

07:00 活塞 vs. 76人

07:30 灰熊 vs. 暴龍

10:00 籃網 vs. 金塊(愛爾達體育1台)

10:00 雷霆 vs. 勇士(緯來體育台)

10:00 馬刺 vs. 拓荒者

10:00 火箭 vs. 爵士

NBA戰績排行

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