NBA／傷病湖人衛冕之路拉警報 佐蒙德從助力變阻力

洛杉磯湖人隊在今天不敵波特蘭拓荒者隊後，排名掉至西區第7名，恐須透過附加賽來爭取季後賽門票，讓衛冕軍的二連霸之路亮起紅燈，其中季中加盟的中鋒佐蒙德（Andre Drummond）表現持續低迷，也讓一開始被認為是湖人助力的他，被點名成為球隊阻力。

在3月底加盟湖人的佐蒙德，至今代表湖人出賽16場繳出一張平均12分、9.3籃板、0.9阻攻的數據，各項數據都創下新人年以來的新低，似乎還找不到融入球隊的方法，在這16場比賽中湖人僅拿下5勝，讓他成為眾矢之的。

僅管佐蒙德的表現不如預期，讓他不斷背上輸球黑鍋，不過歸根究底，湖人恐落入附加賽，陣中兩大球星的傷病問題才是最大主因。根據ESPN統計數據，從今年情人節戴維斯（Anthony Davis）傷退至今，他們打出一波16勝23敗的糟糕戰績，表現甚至不如公牛與國王隊；至於本季在詹姆斯缺陣的23場比賽中，湖人也只拿下9勝14敗，詹姆斯與戴維斯皆缺陣的場次也僅有7勝10敗。

身為球隊得分前兩高的核心，詹姆斯與戴維斯本季合計已缺陣58場，而聯盟史上還不曾出現過，有球隊在例行賽期間得分前二高的球員合計缺陣超過50場或是共同缺陣超過20場，最終卻拿下總冠軍的案例。

不過根據統計，本季詹姆斯與戴維斯同場出賽的情況下，湖人有17勝8敗的高水準演出，也代表著詹姆斯和戴維斯能否恢復健康聯手，將會成為湖人能否搶下季後賽門票，甚至是問鼎冠軍的最大關鍵。