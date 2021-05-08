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NBA／「打湖高手」里拉德 生涯對戰湖人得分排史上第4

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
里拉德今日砍進38分，生涯對戰湖人平均能拿下28.1分，完全展現「打湖高手」本色。 美聯社
里拉德今日砍進38分，生涯對戰湖人平均能拿下28.1分，完全展現「打湖高手」本色。 美聯社

戰績相同的洛杉磯湖人與波特蘭拓荒者今天正面交鋒，儘管湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）擺脫前一戰傷勢拿下36分，但拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）更是飆進38分，幫助拓荒者以106：101將湖人擠入附加賽參賽範圍（分區第7至10名），而里拉德生涯對戰湖人平均能拿下28.1分，更是展現「打湖高手」本色。

湖人在昨天不敵同城的快艇後，戰績來到37勝29敗，被西區第7名的拓荒者追平，而兩軍今天正面交鋒也被認為是誰將會落入附加賽的關鍵戰役，儘管本場比賽戴維斯擺脫前一戰的背傷狀況拿下36分、12籃板，不過拓荒者更是多點開花，不僅雙槍里拉德、麥凱倫（C.J. McCollum）分別進帳38分與21分，還有三名球員得分來到雙位數。

其中里拉德在今天拿下38分後，生涯對戰湖人的平均得分來到28.1分，根據ESPN分析數據，在聯盟史上生涯對戰湖人超過10場的球員中，僅有3名名人堂球星平均得分比他更高，分別為張伯倫（Wilt Chamberlain）的39.5分、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的31.1分和喬丹（Michael Jordan）的28.9分。

談到在主場重新開放球迷進場的第一場比賽中，就擊敗湖人拿下關鍵一勝，里拉德說：「我認為我們已經參加足夠的重要賽事，讓我們知道該如何準備一場這樣的比賽，並且讓自己取得贏球的機會。」

湖人 拓荒者 里拉德

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