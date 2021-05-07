拓荒者再打不出名堂 里拉德該有的榮耀怎補償？

打從聯盟興起一股球星組團風氣之時，曾面臨一夕間四名先發隊友都不見的拓荒者主控里拉德(Damian Lillard)，始終堅持他不願投靠強隊的初衷。宣示效忠波特蘭的他，帶領著沒有強力球星投靠的拓荒者，在近年一片不被看好聲中，和生涯快速竄起的麥凱倫(C.J. McCollum)，幫助始終維持季後賽級別的強度，實屬可貴。

在甜瓜安東尼(Carmelo Anthony)加入後，拓荒者更具話題性與歷史代表意義，可惜球隊傷兵不斷，全對體系似乎也在教練團規劃下無法有開創性的突破。

里拉德過度操勞 拓荒者應避免主力缺陣風險

里拉德是聯盟中除了柯瑞(Stephen Curry)外最恐怖的長程自走砲，前幾個月也打出MVP水準的高端表現，帶領拓荒者排名在季後賽安全名單中。直到四月，拓荒者的戰績首度單月不滿五成勝率，一直將全隊勝負扛在肩上，全身都帶著傷勢奮戰的里拉德看似累積的疲勞一次爆發，整個月表現下滑到場均只有23分，投籃命中率不足四成，三分球、罰球也皆為本季最差的單月數據。

總教練史達茲(Terry Stotts)的執教功力再次被擺上檯面檢視，他的用兵哲學就是大量操主力的上場時間，過去就曾被拿來討論，2018年拓荒者季後賽慘遭鵜鶘橫掃出局之時，球團便曾考慮開除史達茲。現在這個時刻，此話題對於已掉入季後附加賽席次的拓荒者更是被放大檢視。

拓荒者總教練史達茲沒能打領球隊打出佳績，在關鍵時刻又把主將里拉德搞得疲累不堪，9年下來的帶兵能力已讓人質疑。 美聯社

里拉德效忠拓荒者的心意，卻遲遲等不到球隊的補強，年復一年的燃燒自我，全心為球隊奉獻，30歲的里拉德欠缺的就是更高榮耀的肯定，偉大球星所謂的歷史定位。

今年尼克在東區異軍突起，也傳出球團不惜賭上多個未來選秀籤去追求里拉德，來和藍道(Julius Randle)、巴瑞特(RJ Barrett)合作。雖說僅只謠言新聞階段，但職業運動的現實面，說變就變也不無可能，球團都有可能炒掉擔任近十年主帥的史達茲了，那麼大刀闊斧的重建球隊也不無零可能性。若里拉德離開波特蘭絕對會是震驚聯盟的大事件，但球隊停滯不前的狀況沒有到無計可施的情況下，相信高層是不會輕易送走自家培養的偉大球星。

就里拉德個人而言，他生涯至今的付出真的值得球團替他在球員身份中尋求更高的歷史定位。不論是挖來球星，或是補強功能性球員，改善球隊體質，拓荒者必須突破由雙衛主導球賽的上限。例如最近頻頻在媒體上向拓荒者示好的便是騎士陣中32歲老將勒夫(Kevin Love)，便是有可能號召的人選，雖說實際效果在未定之天。

騎士中鋒勒夫(後)緊抱住麥凱倫(左)，是已經打定主意要跳槽到拓荒者了嗎？ 美聯社

但這名過往的明星大前鋒在以年輕球員為主體的騎士陣中顯然已失去未來，且在前一場對陣拓荒者的球賽中，雖攻下18分，但待在場上時的正負值卻是離譜的-45，對他想重返家鄉打球的心意更耐人尋味。

倘若未來真有機會看到勒夫披上拓荒者戰袍的話，那這名生涯走向尾聲，有些過氣的球星不需要強出頭得分，只要他能展現過去籃板痴漢的七成身手就足以幫助團隊在不擅長籃板保護的項目得到重要補強。

進攻多靠球星個人能力 拓荒者攻守戰術變化都不夠

拓荒者團隊進攻兇猛，場均得分高居聯盟第五，除了恐怖的雙槍組合之外，歷史得分榜第十的安東尼本季高效率的穩定表現同樣令人感動。他們並不缺得分手，球隊缺乏能有效且持續性的掌握籃板球，延伸的問題是全隊防守體系崩潰，急需後場與側翼大鎖。團隊防守戰術的建立不夠完善，輪轉防線不夠堅強，讓他們的團隊失分控制排名聯盟第23名，且在戰術多樣性創造出空檔的設計中，教練團顯然不夠靈活，拓荒者單場助攻更是敬陪末座。

今年球季最後拓荒者的成績，可能成為球隊未來拋下定錨決策的關鍵，究竟是教練團改組、聆聽里拉德的市場報價，抑或者更積極的尋求球隊補強，整體大環境的改變，不到最後一刻沒人說得準。值得慶幸的是，當下爭奪季後賽席次的關鍵時刻，排名第六的湖人近十場狀態不佳，目前被近六戰五勝的的拓荒者追到剩半場勝差。

拓荒者能否打進季後賽，以及在季後賽能走多遠，可能關係到里拉德是否還會再留在波特蘭，能讓他在今年就得到該有的榮耀當然是最好的結果。 美聯社

而命運的安排也讓排名第七的拓荒者在下場比賽即將和湖人正面交鋒，有機會就此決定球隊命運。 拓荒者還剩下6場例行賽，有機會一博晉升免於打附加賽的門檻，進而減少主力輪值出賽的勞累與受傷風險，接下來一周的例行賽對拓荒者來說場場關鍵。

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