打附加賽機率高於5成 湖人小心一失足成千古恨

詹姆斯還在傷停，湖人目前排名西區第六，剩下七場例行賽該怎麼打？該選擇對手打，還是卯起來全力拚到底？湖人萬一跌出西區前六，只能打季後賽附加賽機率有多大？一旦湖人必須要打附加賽，湖人跌出西區季後賽機率雖然不高，但還是怕有意外。

西區目前排名是，西區第五獨行俠37勝28敗，第六湖人37勝28敗，第七拓荒者37勝29敗，獨行俠落後第四快艇6.5場勝差，已經跟不上西區前四。西區第八灰熊33勝32敗，落後拓荒者3.5場勝差也很難追上前七。

因此西區第五到第七應該就是獨行俠、湖人、拓荒者三隊互卡，前六直接晉級季後賽，第七就要先拚附加賽，能不能打進季後賽都有變數。

詹姆斯接下來還可能缺席對快艇、拓荒者兩戰，這兩場都很關鍵，跟拓荒者更關係到可能互換排名。打太陽時詹姆斯能不能復出還是未知數，就算復出，也很難是百分百健康詹姆斯。

拓荒者目前僅落後湖人半場勝差，本季他們前兩次對湖人取得1勝1敗，但都是在湖人主場，明天則是要在主場迎戰湖人，而且詹姆斯不一定能上場，對拓荒者相當有利。 美聯社

從球隊近況、傷病、團隊戰力表現來看，湖人確實很可能跌到第七，獨行俠和拓荒者爆發力和主力傷病狀況都比湖人更完整一些。

湖人球迷是該擔心！

詹姆斯在湖人剩下七場例行賽最多可能出賽五場，詹姆斯得恢復八九成以上，湖人也必須要五戰全勝，才有機會直接取得前六種子。如果湖人剩下七戰只能拿4勝3敗，直接晉級季後賽希望只能寄望運氣，除非拓荒者、獨行俠剩下比賽打得更爛，勝率都低於五成。

通常季後賽卡位戰都是靠人靠己+運氣，自己得打出水準以上表現，至少拿下六成以上勝率，再靠競爭對手意外輸球。衛冕軍湖人現在就處於這樣的尷尬。

獨行俠最後7戰只有今天跟籃網是硬仗，接下來要打兩次騎士、最後一場對灰狼，賽程相對有利。 美聯社

湖人掉出西區前六 打附加賽機率高於五成

1、詹姆斯未來七戰至少還會傷停缺席兩場，而且湖人近況、團隊、內線人員輪換都陷入混亂，加上戴維斯大概只恢復了六成，沒有一個完美詹姆斯帶隊，戴維斯只剩下六成功力，湖人剩下七戰最好狀況可能只能拿到3勝4敗。

2、獨行俠、拓荒者除了比湖人更健康，陣容更完整，這兩支球隊並沒有戰力外名單突然加入，團隊不致於太亂。湖人在中鋒佐蒙德加入後，原先發中鋒小加索跌出先發，大前鋒莫里斯失去上場空間，板凳第一替補哈瑞爾角色和上場時間也受到影響，加上戴維斯功力還沒有完全找回來，湖人戰力並沒有提升。

湖人大前鋒戴維斯(左)歸隊後已打了7場比賽，命中率僅40.7%，場均17.7分、6.7籃板，離他的正常水準還差一大段距離。 美聯社

3、詹姆斯的傷是湖人最大變數，詹姆斯或許還能帶傷上撐著打，但如果沒有八成以上功力詹姆斯，湖人很難在剩下七場例行賽取得至少4勝，安全5勝戰績，排名掉出西區前六，機率確實不小。

NBA附加賽規則是分區第七vs.第八，勝隊晉級是第七種子，敗隊再打第九vs.第十勝隊，贏球就是第八種子。湖人萬一掉到西區第七，季後賽附加賽要先打第八種子，輸了還有敗部復機會。基本上湖人連輸兩場，掉出西區季後賽八強機率是徵乎其微。

湖人要是一不小心掉到第七要打加附賽，而在附加賽又遇到勇士的話，真的要小心可能會提前打包。 美聯社

但只要打附加賽，意外和變數就存在，再強大球隊都很難避免二連敗出局，湖人過去兩個月並不是一支戰力穩定又強大球隊，在詹姆斯傷勢狀況不明，恢復情況不理想，湖人防守和輪換也陷入困窘之際，湖人晉級之路確實充滿各種變數。

賭詹姆斯健康歸來，那麼湖人還是那支衛冕軍，萬一老詹這一傷真的只剩下六、七功力，湖人命運就很難預料。