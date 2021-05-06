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NBA／今日戰績表 公鹿字母哥犯滿仍氣走巫師
NBA今日戰績表
塞爾蒂克 132:96 魔術
拓荒者 141:105 騎士
灰熊 139:135 灰狼
巫師 134:135 公鹿
太陽 103:135 老鷹
國王 104:93 溜馬
尼克 97:113 金塊
馬刺 94:126 爵士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 公牛 vs. 黃蜂
07:30 巫師 vs. 暴龍
07:30 籃網 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:00 灰熊 vs. 活塞
08:00 老鷹 vs. 溜馬
10:00 雷霆 vs. 勇士(緯來體育台)
10:00 湖人 vs. 快艇(愛爾達體育1台)
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