NBA／今日戰績表 公鹿字母哥犯滿仍氣走巫師

因腿筋傷勢已經連續缺席15場比賽的哈登（James Harden），能否趕在季後賽前回歸，成了一個未知數。不過他在接受採訪時透露，他非常有信心能夠在季後賽開打前回到球場。 「我現在感覺很棒，正專

2021-05-07 09:50