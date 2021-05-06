快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥犯滿仍氣走巫師

聯合新聞網 / 整理
公鹿隊安戴托昆波(右)防守衛斯特布魯克。 路透
公鹿隊安戴托昆波(右)防守衛斯特布魯克。 路透

NBA今日戰績表

塞爾蒂克 132:96 魔術

拓荒者 141:105 騎士

灰熊 139:135 灰狼

巫師 134:135 公鹿

太陽 103:135 老鷹

國王 104:93 溜馬

76人 135:115 火箭

尼克 97:113 金塊

馬刺 94:126 爵士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 公牛 vs. 黃蜂

07:30 巫師 vs. 暴龍

07:30 籃網 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:00 灰熊 vs. 活塞

08:00 老鷹 vs. 溜馬

10:00 雷霆 vs. 勇士(緯來體育台)

10:00 湖人 vs. 快艇(愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

體育 火箭

相關新聞

真材實料還是虛有其表 巫師衝擊季後賽的真相

揮別開季後勝少敗多的陰霾，巫師在4月至5月的16場比賽中，僅吞下3場敗仗且當中還有2場分差只有一球的距離而已。對於本季渴望衝擊季後賽的華盛頓D.C.而言，確實是他們有機會重返榮耀的曙光。 衛斯特

NBA／里拉德32分率拓荒者擊潰騎士 距湖人剩半場勝差

同樣力爭上游的拓荒者，今天面對戰績後段的騎士打來絲毫不手軟，在里拉德（Damian Lillard）獨拿32分9助攻3籃板2抄截的帶領下，以141比105大勝。拓荒者近6戰取得5勝，戰績提升到37勝2

NBA／AD背傷只打9分鐘 本季洛城內戰湖人全輸

湖人近期可說屋漏偏逢連夜雨，詹姆斯（LeBron James）踝傷復發，今天（7號）對快艇的洛城內戰上，又折損了戴維斯（Anthony Davis），他只打9分鐘就沒再出賽，紫金軍團終場也以94比11

NBA／自信能在季後賽前回歸 哈登：現在感覺很棒

因腿筋傷勢已經連續缺席15場比賽的哈登（James Harden），能否趕在季後賽前回歸，成了一個未知數。不過他在接受採訪時透露，他非常有信心能夠在季後賽開打前回到球場。 「我現在感覺很棒，正專

打附加賽機率高於5成 湖人小心一失足成千古恨

詹姆斯還在傷停，湖人目前排名西區第六，剩下七場例行賽該怎麼打？該選擇對手打，還是卯起來全力拚到底？湖人萬一跌出西區前六，只能打季後賽附加賽機率有多大？一旦湖人必須要打附加賽，湖人跌出西區季後賽機率雖然

NBA／林書豪最後機會？ 勇士主帥坦言陣中還缺2人

勇士昨役（5日）「背靠背」與鵜鶘再次交手，結果先盛後衰落敗，即便一哥柯瑞（Stephen Curry）攻下37分9籃板3抄截2助攻也無用，主帥柯爾（Steve Kerr）也坦言球隊人手不足的現實，這讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。