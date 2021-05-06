NBA／林書豪最後機會？ 勇士主帥坦言陣中還缺2人

勇士昨役（5日）「背靠背」與鵜鶘再次交手，結果先盛後衰落敗，即便一哥柯瑞（Stephen Curry）攻下37分9籃板3抄截2助攻也無用，主帥柯爾（Steve Kerr）也坦言球隊人手不足的現實，這讓台裔球星林書豪看到一絲曙光。

未來還有6場例行賽要打，目前還在季後賽邊緣掙扎的勇士近期都只用約8人輪值，接下來還得面對太陽、爵士等一線強隊，柯爾坦言：「我們球隊還有2名空缺，之後還會與總管討論補強事宜。」「如果最後有擠進季後賽，人手不足終究會成為問題。」

好消息是，「豪神」林書豪本季加盟的發展聯盟聖塔克魯茲勇士隊，正好是金州勇士麾下的球隊，本季高效繳出場均19.8分6.4助攻的他還尚未找到東家，「鳳還巢」正夯的現在，林書豪若再度回到生涯的起點，想必會成為後人爭相傳道的一段佳話。