鵜鶘眼中只有雙星 鮑爾何處找伯樂？

「大球」鮑爾（Lonzo Ball）在鵜鶘的日子看來已經在倒數，很難想像這位2017年的榜眼新秀，聲勢居然會一路下滑，即使他四年下來的得分數據及外線效率不斷成長，最近還拿下生涯新高的33分，小市場的鵜鶘卻沒有留他的意思。究竟為什麼？

有些人認為鮑爾不適合這支球隊的打法。主司控球後衛的鮑爾，在鵜鶘第二年助攻數據陡降（從7次掉到5.8次），就說明了他在目前鵜鶘雙星的架構裡失去空間。威廉森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）兩個長人的持球時間長，也有傳球策應能力，球隊愈來愈不需要鮑爾來控球組織，他被迫只能轉為接球出手的外線射手。

鮑爾目前平均每場投進3顆三分球，是個人四年生涯的最高點，每場8.3次出手和.378的命中率也在隊上領先，只有英格倫命中率比他高，但也只高出一點點（.381），同時鮑爾也是本季隊上唯一一個在三分線出手超過四百球的人。

有人認為鮑爾的作用如果只剩下投三分，那麼他就不可能和雙星一同成長為三巨頭。再加上鮑爾拒絕了提前續約，今年季後將成為受限自由球員，以他目前的數據（14.6分，5.8助攻，4.7籃板），預期到時市場上會有不少球隊願意提出高額報價爭取他，逼得鵜鶘要匹配才能留人，但鵜鶘恐怕不願意負擔這樣的金額。看到鮑爾先前交易大限前的討論熱度，加上他在交易大限之後打出的行情，鵜鶘的打算應該是先簽後換，炒高他的數據，再從交易去拿回更好的資產。

鮑爾在來到鵜鶘之後，可能受限於球隊攻擊重心放在雙星身上，他的助攻能力很難有更好的發揮，只能在三分球準度上努力精進。 美聯社

由此看來，鮑爾實在很可惜。他在本季的助攻數下降確實是因為威廉森傷癒歸隊之後的持球打法，分去了傳統控球該有的助攻角色，這一點和鮑爾在湖人第二年的情況很像，他的助攻數同樣從第一年的7.2次掉到5.4次，就是因為詹姆斯（LeBron James）加盟之後，球隊戰術重心轉移，而習慣控球的詹姆斯本身才是全隊攻勢的發動者，鮑爾的主控角色才會弱化。

但鮑爾無法留在湖人，並不代表鮑爾不適合這樣的體系，而是當時的湖人有更迫切的交易需求。現在鮑爾在本季之後可能無法留在鵜鶘，也並不是他不適合這裡，而是鵜鶘認為鮑爾的交易價值要比留他下來的戰力價值更高。

雖然鵜鶘高層的評估並不一定正確，只是他們似乎已心有定見。市場也傳言鮑爾之所以沒有在季中被交易出去，只是因為談好的下家當時不能出手，但雙方已有默契會在夏天完成這個未竟的交易。由此傳言看來，先前在季中交易大限時討論的球隊，包括快艇、尼克和公牛，都有可能會是鮑爾生涯的第三支球隊。

從這幾支球隊來看，洛杉磯的快艇是鮑爾的家鄉球隊，尼克有前湖人隊友藍道（Julius Randle）當家，而公牛則是已經有超級新人懷特（Coby White）卡在主控的位置，對鮑爾來說，回家可能會是最好的選擇。最主要的原因，還是著眼在他個人的發揮空間和整體的球隊戰力。

快艇的三大控衛貝佛利（Patrick Beverley）、傑克森（Reggie Jackson）和朗多（Rajon Rondo）全都是超過30歲的老將，尤其當家的貝佛利本季因傷缺陣34場，快艇勢必得在控衛上進行換血。對23歲的鮑爾來說，在快艇更有出頭的機會，因為他更年輕、身材更好，三分火力更猛，這對他來說是發揮的優勢。

快艇控衛貝佛利又老又傷，球隊正需要年輕健康的球員來換血，鮑爾就是很適合的人選。 歐新社資料照片

再從戰力來看，快艇無疑是支更有競爭力的隊伍。雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）這兩個頂級前鋒，若再加上鮑爾這名高大的後衛，快艇在鋒線上的優勢將更為提升。加上鮑爾本季在鵜鶘展現出的分球效率，無論觸球次數或是傳球次數都是全隊最高，代表球到了他手上不會像是黑洞一去不回，而每次攻勢他都能藉由傳導讓球的流動次數增加，這讓他在快艇雙星的主架構下可以發揮得更好。

另外，回到快艇還可以是鮑爾王子復仇記的劇本，直接挑了同城的湖人老東家對幹，又將是話題十足的戲碼。

鮑爾出道以來，在球場上的表現常常都沒有得到應有的評價，無論媒體或是球隊，總是被他的家人給帶離了焦點。鮑爾的爸爸當然不用說了，因為老鮑爾（LaVar Ball）的強力推銷和嘴砲策略，雖然為兒子掙來了矚目，也帶來了反作用力。一旦鮑爾打不好，立刻就會被人用來做為反擊他老爸的論據。

雖說NBA是商業聯盟，有名就有利，但這幾年下來，看得出來鮑爾的個性其實並不是走這一路。他只想專注地打球，但家人的新聞一個接一個，不只讓他應接不暇，連帶也搶走了他應得的掌聲和對他球技的重視。而兩個也打籃球的弟弟同樣是新聞製造機，大弟（LiAngelo Ball）因為在大學時爆出偷竊醜聞，間接斷送NBA生涯；小弟（LaMelo Ball）這一季打進了聯盟，因為表現亮眼，又把哥哥的鋒頭全搶了過去。

小鮑爾(右)要不是之前受傷缺賽了一段時間，本季的新人王頭銜就非他莫屬了。大哥鮑爾當然不想被小弟給比下去，因此近來也的表現也非常積極。 美聯社

現在，鮑爾有可能在今年季後離開南方的紐奧良，若是真能重返洛城，解放他應有的實力，並從他家人手上搶回話語權的話，就能讓球迷更專注在他場上的表現，這對鮑爾來說將會是最好的劇本。