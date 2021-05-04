NBA新政生效 附加賽與樂透新規定導正擺爛風

在2020-21球季僅剩一個月之際，聯盟仍有24支球隊拼奪季後賽名額，顯示戰情處於膠著，NBA聯盟執行副總裁Evan Wasch說：「放眼歷史，在這階段還有24支球隊拼季後賽，可說是前所未有的景象。」換句話說，有球隊啟動「擺爛（Tanking）拼狀元簽」嗎？有！但絕對沒有過往那麼激烈，或者說那麼明顯。

根據Evan Wasch的說法，一支球隊是否處於角逐季後賽的機會，可以從最後15場比賽看出端倪。勝場差距達到四場，基本上就已排除競爭行列。上周，在各隊僅剩15場比賽時，仍有24支球隊互相緊咬排名。某種程度而言，聯盟認為在抑制擺爛有所斬獲。

長期以來，聯盟對外界批評下半球季各隊擺爛、拼選秀排名傷透腦筋，為此想出各種對策以避免這股歪風。以我為例，2014年跟訪洛杉磯湖人隊簡直是場噩夢，那一年林書豪加盟、球隊換帥掀起話題，但實際上狀態下滑的布萊恩（Kobe Bryant）、傷退的納許（Steve Nash）無法撐起戰績，接著教頭史考特（Byron Scott）一連串詭異調度，引起各界對湖人擺爛的疑慮。

在新制的樂透選秀修改前，聯盟掀起一陣擺爛的歪風，對各球隊而言選入首輪新秀遠比追逐自由球員實際，況且選秀權也能當籌碼交換球員，有一定價值。 歐新社資料照片

每每前往訓練中心採訪，無論是總教練、布萊恩、林書豪等，都會被問及是否擺爛的話題。這些人頗有默契一致否認，但把狀態好的放板凳、狀態差的拉上先發，怎麼都讓人難以想像湖人隊想贏的企圖心。也是在那一年，我透過其他媒體口中，得知各隊操作擺爛拼狀元的手段。

回顧歷史，我們不得不說靠擺爛抽中狀元簽，是變相的球團補強，也對重建之舉有效。只是，當球迷看到所支持的球隊進入下半季，缺乏企圖心只想消化比賽，那種無力感和憤怒難以想像。在2019年，聯盟官方透過修正樂透賠率，來降低擺爛拼選秀的成功機率。本季，他們進一步增加新規定，讓東、西兩區例行賽第7名到第10名的球隊，還有個「附加賽」爭奪闖季後賽的機會。這種方式，可讓成績不上不下的球隊繼續拼，而不是進入重建期等選秀。

這個新賽制在東區，讓最後一個月仍有六隊在拼，其中包括華盛頓巫師隊、芝加哥公牛隊和多倫多暴龍隊，按照往例這三隊都可以放棄球季，現在卻給予他們再拼一把的機會。西區部分，金州勇士隊、聖安東尼奧馬刺隊、紐奧良鵜鶘隊和沙加緬度國王隊仍沒絕望，假設把第八種子算淘汰點，此時可能讓明星去養傷、板凳拉上來練兵的階段。

剩下的六支球隊，可以確定和季後賽絕緣，分別是：克里夫蘭騎士隊、底特律活塞隊、奧蘭多魔術隊、休士頓火箭隊，明尼蘇達灰狼隊和奧克拉荷馬雷霆隊。這些隊伍基本上要怎麼調度，已經沒有什麼戰術考量，而且他們亦早在下半球季尋求交易，將隊中的主力送走換選秀權，同時拉拔一票年輕球員先發，為未來積極準備，這也不會有聯盟大家一起來的感覺。

火箭隊在換走哈登之後就逐漸進入擺爛模式，讓年輕球員大量上場，比賽變得相當難看，最後終於超越灰狼，成為殿底的球隊。 美聯社

現為Audacy NBA Show主持人的Ryan McDonough說：「我的觀點是規則的確改變聯盟現狀，這不是一兩項規則生效，而是幾項新措施推動產生的改變。」Ryan McDonough過去曾是鳳凰城太陽隊的總經理，對聯盟策略操作頗為熟悉。

在過去，戰績最差的拿狀元簽機率達25％，獲得前四號簽機率達64％。就算第二糟的球隊拿狀元簽也有19.9％，第三爛球隊是15.6％，第四差勁的球隊有11.9％。現在，你戰績擺爛倒數前三的話，狀元簽機率都是14％，獲得前四號簽機率是52.1％，有趣的是戰績倒數第四名也有12.5％抽中狀元簽，擺爛優勢即使有，也沒以前那麼誘人。

新賠率的誕生，的確讓選秀產生變數。舉例而言，2019年紐奧良鵜鶘隊儘管賠率第七，卻幸運抽中狀元簽選進威廉森（Zion Williamson）。戰績最爛的紐約尼克隊，最終只有探花簽，另兩支吊車尾的騎士隊和太陽隊，則是分別拿到第五和第六號簽。進入2020年，灰狼隊以戰績倒數第三名拿狀元簽，騎士隊戰績倒數第二卻是拿五號簽。

2019年新制的樂透選秀出爐，讓擺爛的各隊優勢變少，即使戰績全聯盟最爛也不保證拿狀元簽，為選秀會增添變數，紐奧良鵜鶘隊儘管賠率第七，卻幸運抽中狀元簽選進威廉森。 歐新社資料照片

不過，我們仍無法高喊擺爛時代結束，也許沒過去那麼明顯，但不會就這樣結束。尤其，每年總有一票才華洋溢的新秀湧入聯盟，選對人讓球隊翻身時有所聞，況且選秀權有交易價值，雖然沒過去那麼誘人。