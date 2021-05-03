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NBA／綠衫軍球星自撞意外 泰托姆報平安

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克布朗與泰托姆互撞。 路透
塞爾蒂克布朗與泰托姆互撞。 路透

塞爾蒂克隊今天不但以119：129敗給拓荒者隊，兩大主將布朗（Jaylen Brown）和泰托姆（Jayson Tatum）還發生相撞意外，雙雙提前退場，其中布朗還是在隊友攙扶下離場。

意外發生在比賽終了前的40.4秒，相撞前布朗出賽35分鐘，繳出16分、11籃板和4助攻；上周對馬刺隊剛轟下生涯新高60分的泰托姆，今天上場37分鐘也有33分貢獻。

「綠衫軍」教頭史蒂文斯賽後表示，暫時還沒兩人最新狀況可以更新，隊醫將持續觀察兩位球星狀況。

泰托姆賽後倒是有接受訪問，他表示感覺還可以，且希望布朗一切無礙，「我們會看看明天我的感覺如何。」

塞爾蒂克今天的亮點在於後衛佛尼爾（Evan Fournier），他3月底從魔術隊被送到「綠衫軍」後，只打4場比賽就因新冠肺炎篩檢呈陽性遭隔離，缺席9場比賽回歸後打得掙扎，不過今天10投8中，包含7投5中的三分球，貢獻全隊次高21分，單場進球數剛好等於回歸後的前5場比賽加總。

復出前5戰合計37投8中的佛尼爾說，染疫後的症狀就像腦震盪，對自己的視力和感知都有造成影響，到球場的感覺還是有點奇怪，「現在感覺有好一點，但一開始，光線會影響我的眼睛，視線很模糊。」

塞爾蒂克 泰托姆

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