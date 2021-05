NBA／綠衫軍球星自撞意外 泰托姆報平安

塞爾蒂克隊今天不但以119:129敗給拓荒者隊,兩大主將布朗(Jaylen Brown)和泰托姆(Jayson Tatum)還發生相撞意外,雙雙提前退場,其中布朗還是在隊友攙扶下離場。

意外發生在比賽終了前的40.4秒,相撞前布朗出賽35分鐘,繳出16分、11籃板和4助攻;上周對馬刺隊剛轟下生涯新高60分的泰托姆,今天上場37分鐘也有33分貢獻。

「綠衫軍」教頭史蒂文斯賽後表示,暫時還沒兩人最新狀況可以更新,隊醫將持續觀察兩位球星狀況。

Hope Jaylen Brown and Jayson Tatum are alright but goodness what are the odds *this* happens? pic.twitter.com/3gVSlXp5A1