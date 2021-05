NBA／不認同附加賽制度 詹姆斯：出這爛主意的人應開除

洛杉磯湖人隊日前才喜迎傷癒的詹姆斯(LeBron James)歸隊,然而喜悅之情沒有持續太久,他們仍吞下近期的3連敗,目前以36勝28敗與獨行俠、拓荒者持平,對於恐怕要進行附加賽,詹姆斯無情答道:「想出這坨屎的人應該要被開除。」

LeBron James on play-in tournament: "Whoever came up with that shit needs to be fired."