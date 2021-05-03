NBA／不認同附加賽制度 詹姆斯：出這爛主意的人應開除

洛杉磯湖人隊日前才喜迎傷癒的詹姆斯（LeBron James）歸隊，然而喜悅之情沒有持續太久，他們仍吞下近期的3連敗，目前以36勝28敗與獨行俠、拓荒者持平，對於恐怕要進行附加賽，詹姆斯無情答道：「想出這坨屎的人應該要被開除。」

LeBron James on play-in tournament: "Whoever came up with that shit needs to be fired." — Ryan Ward (@RyanWardLA) May 3, 2021

在本季新制季後賽規章下，只有分區前6支球隊不必進行附加賽，這對於後續賽程強度高的湖人隊而言無疑是晴天霹靂，接下來他們還得面對丹佛金塊、洛杉磯快艇、波特蘭拓荒者等季後賽球隊。

不過並不是所有人都認同詹姆斯的觀點，《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）就出面打臉，表示獨行俠戰績掉到西區第七時未曾聽過他們抱怨附加賽制度，而湖人落到現在這般處境，詹姆斯才在那邊抱怨，令人嗤之以鼻。

再3周就要迎接季後賽，詹姆斯在賽後提到，球隊當務之急就是全員要保持好的身體狀態，「這對我們是最重要的事，除了比賽，我們需要健康。」