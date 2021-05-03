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NBA／腳踝痠痛提前退場 詹姆斯救不了湖人

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯。 歐新社
詹姆斯。 歐新社

雖迎接「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸，湖人隊卻無法止敗，今天以114：121敗給暴龍隊後苦吞3連敗，且詹姆斯今天又因腳踝痠痛提前離場，讓衛冕軍再添陰影。

詹姆斯因右腳踝扭傷，缺陣20場比賽，今天剩下6分42秒時又因同樣位置不適，決勝關頭沒能留在場上。

復出第2戰上場28分鐘，留下19分、7籃板和6助攻成績的詹姆斯，提到腳踝狀況時表示，賽前熱身到上半場時，舊傷處的感覺都很好，「但半場時就開始痠痛，感覺很緊繃。」

湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel ）也說，詹姆斯發覺舊傷處痠痛時，球團就決定今天不再讓他上場，「我們會看看他明天感覺如何。」

吞下3連敗的湖人，明天將和金塊隊交手；和近7戰吞6敗的衛冕軍相較，金塊近況正熱，最近10場比賽打下9場勝利，戰績在西區暫排第3位。

不只詹姆斯出賽成疑，後衛施羅德（Dennis Schroder）今天因聯盟防疫規定缺席，明天能否歸隊也還未定。

再3周就要迎接季後賽，詹姆斯提到，球隊當務之急就是全員要保持好的身體狀態，「這對我們是最重要的事，除了比賽，我們需要健康。」

詹姆斯 湖人 金塊

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