NBA／不滿塞克斯頓霸佔球權 騎士內部引爆「茶壺風暴」

塞克斯頓（Collin Sexton）的球權佔比太大似乎已經不是什麼不能說的秘密，據《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）透露，騎士隊內部已爆發「茶壺風暴」，有許多騎士隊球員對於塞克斯頓感到不滿。

瓦登爆料：「有許多騎士隊球員對於塞克斯頓霸佔球權的行為感到相當沮喪，甚至在賽場可以依稀聽到敵隊球員的嘲諷與訕笑：『你知道他（指塞克斯頓）根本不會把球傳給你。』」

22歲的塞克斯頓NBA生涯來到第三年，本季繳出生涯新高的場均24.4分4.1助攻與1.1抄截，此外平均18.5次出手也是隊上最多，隊友之一的艾倫（Jarret Allen），已經多次向他表達自己對球權分配的不滿。

或許真正令人沮喪的是由塞克斯頓帶領球隊的這三個球季，近兩年他們整季各只拿下19勝，蟬聯兩屆東區吊車尾，而本季也正走向一個令人失望的結局，目前他們仍以21勝43敗的戰績名列東區第13。