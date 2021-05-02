SBL／艾爾文準大三元 台銀季後賽扳平裕隆

台銀隊洋將艾爾文今天繳出20分、12籃板、9助攻的「準大三元」成績單，率隊第四節甩開裕隆隊，以97：74拿下第2戰勝利，將SBL季後賽第二輪戰局扳平成1：1，兩隊休兵2天後將在5日對決拚「聽牌」優勢。

台銀首戰4分差不敵裕隆，今天第2戰前三節也打得拉鋸，第二節台銀一度取得29：20優勢，裕隆馬上回敬7：1小高潮，半場台銀僅以41：37領先，三節打完也只維持69：62優勢。

第四節成勝負分水嶺，台銀全隊兩分球13投10中，反觀裕隆兩分球12投僅4中，外線更是6投全落空，單節僅拿12分，讓台銀寫下23分大勝。

只差1助攻就完成「大三元」的艾爾文提到，今天全隊貫徹賽前制定的戰術，防守強度也維持到第四節，展現出彼此的堅持，接續要先好好休息，第3戰再繼續執行制定的戰術。

除艾爾文全能表現，有爆扣演出的謝宗融也有14分、12籃板，陳侑昫三分球3投2中貢獻15分，陳昱瑞也挹注12分；裕隆以洋將克里斯瑪斯30分、10籃板最佳，林宜輝的16分是裕隆本土唯一得分兩位數的球員。