快訊

一張圖看天氣！兩波鋒面接力靠近台灣 降雨熱區曝光

PLG／夢想家洋將轟42分 2分退領航猿闖冠軍賽

SBL／艾爾文準大三元 台銀季後賽扳平裕隆

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
裕隆隊洋將克里斯瑪斯轟下單場最高30分。圖／中華籃球協會提供
裕隆隊洋將克里斯瑪斯轟下單場最高30分。圖／中華籃球協會提供

台銀隊洋將艾爾文今天繳出20分、12籃板、9助攻的「準大三元」成績單，率隊第四節甩開裕隆隊，以97：74拿下第2戰勝利，將SBL季後賽第二輪戰局扳平成1：1，兩隊休兵2天後將在5日對決拚「聽牌」優勢。

台銀首戰4分差不敵裕隆，今天第2戰前三節也打得拉鋸，第二節台銀一度取得29：20優勢，裕隆馬上回敬7：1小高潮，半場台銀僅以41：37領先，三節打完也只維持69：62優勢。

第四節成勝負分水嶺，台銀全隊兩分球13投10中，反觀裕隆兩分球12投僅4中，外線更是6投全落空，單節僅拿12分，讓台銀寫下23分大勝。

只差1助攻就完成「大三元」的艾爾文提到，今天全隊貫徹賽前制定的戰術，防守強度也維持到第四節，展現出彼此的堅持，接續要先好好休息，第3戰再繼續執行制定的戰術。

除艾爾文全能表現，有爆扣演出的謝宗融也有14分、12籃板，陳侑昫三分球3投2中貢獻15分，陳昱瑞也挹注12分；裕隆以洋將克里斯瑪斯30分、10籃板最佳，林宜輝的16分是裕隆本土唯一得分兩位數的球員。

台銀隊扳平戰局。圖／中華籃球協會提供
台銀隊扳平戰局。圖／中華籃球協會提供
台銀隊扳平戰局，啦啦隊和板凳區都歡聲雷動。圖／中華籃球協會提供
台銀隊扳平戰局，啦啦隊和板凳區都歡聲雷動。圖／中華籃球協會提供

林宜輝 謝宗融

延伸閱讀

SBL／台啤全員到齊 奪季後賽首勝

SBL／克里斯馬斯29分撕裂禁區 裕隆4分險勝台銀

特斯拉的中國連環風波：馬斯克也陷入「養套殺」泥淖？

SBL／高雄壓軸戰吸5千球迷 九太惜敗台銀

相關新聞

PLG／夢想家洋將轟42分 2分退領航猿闖冠軍賽

PLG元年的季後挑戰賽就「打好打滿」，桃園領航猿隊和福爾摩沙台新夢想家隊今天在彰化體育館進行第5戰驟死戰，夢想家靠著洋將...

SBL／艾爾文準大三元 台銀季後賽扳平裕隆

台銀隊洋將艾爾文今天繳出20分、12籃板、9助攻的「準大三元」成績單，率隊第四節甩開裕隆隊，以97：74拿下第2戰勝利，...

PLG／顧防疫放棄主場 陳建州：領航猿主動提出

PLG元年的季後挑戰賽就進行到決勝第5戰，原本握有主場優勢的桃園領航猿隊，以防疫為優先考量，主動提出若有第5戰就繼續留在...

SBL／台啤全員到齊 奪季後賽首勝

SBL季後賽昨天在板橋體育館點燃戰火，尋求2連霸的台啤在首戰迎回主控蔣淯安，他在上場時間仍受限制的情況下僅出賽17分鐘，...

SBL／克里斯馬斯29分撕裂禁區 裕隆4分險勝台銀

儘管面臨中鋒林郅為與後衛李維哲兩大主力缺陣，台銀隊仍在今天的季後賽首戰與例行賽第2名的裕隆整場拉鋸，甚至在比賽最後2分鐘...

籃球／國泰三對三台北區初賽登場 200隊角逐決賽資格

國泰青年節大專3x3籃球賽今天進行台北區初賽，共吸引超過200支隊伍報名，奮力爭奪16日將於台北實踐大學進行的全國決賽門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。